Palermo-Feralpisalò, da mercoledì 25 maggio la vendita dei biglietti: ecco i prezzi

Sarà sold out anche questa volta? Le presenze al Barbera domenica prossima per il ritorno della semifinale playoff tra Palermo e Feralpisalò probabilmente dipenderanno anche dal risultato del match di andata di domani sera al ‘’Lino Turina’’ di Salò.

Nel piccolo comune in provincia di Brescia, i biglietti per il settore ospiti sono stati venduti tutti dopo pochissimi minuti. Alcune difficoltà per i supporter rosanero che all’inizio hanno dovuto aspettare la soluzione di alcuni problemi al server, continuamente in tilt. I tagliandi emessi sono 525 ma molti altri saranno presenti nelle tribune distinte dove i prezzi erano chiaramente maggiori.

Anche questa volta diverse organizzazioni si sono messe in moto da tante zone d’Italia: comitive da Lombardia, Piemonte, Veneto e alcuni persino dalla Francia. Tante chat Whatsapp e Telegram sotto un unico comune denominatore: sostenere i rosanero e alimentare un sogno che si avvicina, passo dopo passo, ad essere reale.

Nel frattempo il Palermo ha comunicato che dalle 13 del 25 maggio aprirà la vendita dei biglietti per assistere Palermo-Feralpisalò, prevista per domenica 29 maggio alle ore 20:30. La società ha sottolineato questa volta che la vendita aprirà contestualmente per tutti i tifosi.

Gli abbonati alla stagione 2021/2022 avranno comunque la possibilità di esercitare la prelazione sul proprio posto stagionale. Sul sito saranno infatti disponibili due diverse mappe: una sarà riservata esclusivamente agli abbonati che potranno quindi confermare l'acquisto del proprio posto stagionale inserendolo automaticamente nel carrello. L'abbonato potrà poi, se vorrà, continuare l'acquisto spostandosi nella mappa della vendita libera da cui potrà selezionare fino ad altri 3 biglietti e completare l'acquisto complessivo.

Tutti gli abbonati alla stagione 2021/22 potranno esercitare il diritto di prelazione fino all'intera giornata di giovedì 26 maggio, poi i posti in prelazione saranno resi disponibili alla vendita libera.

I tagliandi saranno disponibili alla vendita fino alle 20:25 di domenica 29 maggio o comunque fino a esaurimento disponibilità, solo attraverso i seguenti canali: il sito Vivaticket;- i punti fisici Vivaticket sparsi nella provincia di Palermo e in tutto il territorio nazionale; il punto Vivaticket presente presso il SiamoAquile Bar&Store allo stadio Renzo Barbera. (Tutti i giorni dalle 8:00 alle 20:00. Domenica 29 maggio fino alle 15:00).

Ecco il dettaglio dei prezzi dei biglietti:

Curva nord (superiore e inferiore) € 5

Curva sud (superiore e inferiore) € 5

Gradinata – Tribuna Monte Pellegrino (superiore e inferiore) € 8

Tribuna Laterale (superiore e inferiore) € 14

Tribuna Centrale (superiore) € 20

Tribuna Centrale (inferiore) € 30

