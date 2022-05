Feralpisalò-Palermo, recuperato Accardi: ecco le probabili formazioni

Ancora una trasferta al nord. La seconda in soli otto giorni. Questa volta tocca andare a Salò dove alle 21 di domani sera (mercoledì 25 maggio) il Palermo affronterà la Feralpisalò per la gara di andata delle semifinali playoff di Serie C.

La squadra si è imbarcata per Milano al termine del pranzo. Ma è questo lo stile degli spareggi promozione, gare ravvicinate, impegni intensi. Ed è per questo motivo che mister Baldini al Lino Turina potrebbe decidere di far rifiatare qualcuno dei suoi e potrebbero esserci anche sorprese a causa dei tanti giocatori a rischio diffida.

Andrea Accardi ad esempio è recuperato e potrebbe essere una soluzione alternativa in difesa sia sulla fascia, al posto di Buttaro, che al centro della difesa al posto di uno fra Lancini e Marconi considerando soprattutto che i due centrali del Palermo sono diffidati.

Il tema diffide è uno dei più delicati in casa rosanero perché sono ben 10 i giocatori del Palermo che andranno in squalifica alla prossima ammonizione. Un elemento di cui tenere conto. A centrocampo da valutare il capitano De Rose uscito malconcio per una botta alla spalla contro la Virtus Entella: rientra sicuramente Dall’Oglio che ha scontato la squalifica. Se in campo o in panchina è ancora da valutare, ma è probabile che l’ex centrocampista del Catania parta titolare tenuto conto anche delle diffide di Damiani e Odjer.

In avanti Brunori non si discute, qualcosa potrebbe succedere sulle due fasce dove Valente e Floriano sembrano un po' in debito d'ossigeno. Un Palermo che sarà seguito in massa dai suoi sostenitori che purtroppo, viste le dimensioni dello stadio, non potranno essere più di 525, almeno quelli presenti nel settore ospiti. Se poi qualche altro avrà comprato il biglietto di un'altra zona, dovrà vedersi la partita in piacevole compagnia dei tifosi locali.

Ecco le probabili formazioni:

PALERMO (4-2-3-1): Massolo; Buttaro/Accardi, Lancini, Marconi, Giron; De Rose, Dall’Oglio; Valente, Luperini, Floriano; Brunori.

FERALPISALÒ (4-3-1-2): Liverani; Corrado Pisano, Bacchetti, Bergonzi; Guidetti, Carraro, Balestrero; Siligardi; Miracoli, Guerra.

© Riproduzione riservata