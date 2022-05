Pochi cambi fra i rosanero, Baldini va sul sicuro: conto alla rovescia per Feralpisalò-Palermo

Si avvicina Feralpisalò-Palermo, la sfida valida per l'andata delle semifinali playoff di serie C. La partita è in programma questa sera alle 21 allo stadio Lino Turina di Salò. Il ritorno, al Barbera, domenica 29 maggio alle 20.30.

Feralpisalò-Palermo, dove vedere la partita

Il match sarà visibile su Eleven Sports in modalità OTT e su Sky Sport Calcio - Sky Sport 253 (satellitare).

Sul campo, la squadra di Baldini continua intanto a lavorare. Ieri mattina allenamento allo stadio Renzo Barbera, poi partenza nel pomeriggio con un volo Palermo-Milano. Oggi la squadra pranzerà alle 12.30 e lascerà l'albergo per le 18.45, destinazione stadio Lino Turina.

Le probabili formazioni di Feralpisalò-Palermo

Baldini studia l'11 migliore per arginare la squadra di casa guidata da Stefano Vecchi. Qualche acciaccato si è visto, soprattutto nel match di ritorno dei quarti di finale contro la Virtus Entella. Ma l'allenatore di Massa Carrara è stato chiaro in conferenza stampa: "Conta chi finisce le partite, non chi le inizia" con tanto di ispirazione ad Ancelotti: "Mi ispiro a lui, è il migliore di tutti".

Così, in porta giocherà Massolo, mentre il pacchetto difensivo dovrebbe essere composto dai soliti Marconi e Lancini al centro, con Giron e Accardi sulla fasce. Il terzino palermitano sta bene ed è al 100%, come spiegato dall'allenatore del Palermo in sala stampa.

Dunque, potrebbe toccare di nuovo a lui, che giocò l'ultimo match a Trieste, nell'andata degli ottavi di finale. A centrocampo Dall'Oglio tornerà dalla squalifica e sarà in campo accanto all'insostituibile De Rose, capitano e leader della squadra.

In attacco, Valente e Floriano hanno accusato un po' di stanchezza nella gara di sabato, ma dovrebbero ancora partire da titolari. Forse, Baldini opterà per qualche cambio anticipato questa volta. Magari già ad inizio ripresa. Dietro all'unica punta Brunori, infine, ci sarà Luperini.

Per i rosanero trasferta per 525 tifosi

Il Palermo non sarà da solo: 525 tifosi saranno a Salò per sostenere la squadra e spingerla verso un risultato positivo. Qualche altro tifoso palermitano ci sarà sicuramente nella zona distinti dello stadio, insieme ai circa 2000 tifosi della Feralpi.

