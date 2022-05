Feralpisalò–Palermo, niente diretta tv in chiaro: ecco dove vedere le semifinali playoff

È stato definito il programma televisivo delle semifinali playoff di Serie C. Entrambe le partite, Feralpisalò-Palermo e Catanzaro-Padova, così come ha fatto sapere la Lega Pro, saranno visibili in diretta su Sky Sport (piattaforma satellitare) ed Eleven Sports (streaming). Per quanto riguarda la trasmissione in chiaro, Feralpisalò-Palermo non andrà su Rai Sport. Sarà invece Catanzaro-Padova ad avere la diretta gratis ma in streaming su RaiPlay.

Per quanto riguarda le partite di ritorno, al momento, non è prevista alcuna trasmissione in chiaro, ma è probabile che dopo le sfide d'andata previste per domani, venga deciso di trasmettere una delle due gare del 29 maggio su RaiPlay (streaming).

Semifinali di andata del 25 maggio

Catanzaro-Padova, alle ore 19, su Eleven (streaming), su Sky Sport (satellite), su RaiPlay (streaming).

Feralpisalò- Palermo, alle ore 21, su Eleven (streaming), su Sky Sport (satellite).

Semifinali di ritorno del 29 maggio

Padova-Catanzaro, alle ore 19, su Eleven (streaming), su Sky Sport (satellite)

Palermo-Feralpisalò, alle ore 20,20, su Eleven (streaming), su Sky Sport (satellite).

