Playoff, Renzo Barbera sold out per Palermo-Entella: record di presenze sugli spalti

Renzo Barbera esaurito per il ritorno della semifinale dei play off tra Palermo e Virtus Entella. La vittoria in trasferta di martedì sera fuori casa ha dato la spinta decisiva, qualora ce ne fosse bisogno, ai tifosi del Palermo. Il popolo rosanero pronto, dunque, ad invadere nuovamente il Barbera e a far sentire il proprio sostegno.

Pochissime ore dopo l'apertura della vendita libera dei tagliandi per assistere alla gara contro i liguri, erano stati venduti 26.000 tagliandi e stamattina, già alle 11, non c'erano più posti disponibili. I ticket potevano essere acquistati online attraverso il sito Vivatocket, i punti fisici Vivaticket presenti in tutto il territorio nazionale e il punto Vivaticket presente presso il SiamoAquile Bar&Store allo stadio Renzo Barbera.

La gente sembra come essersi risvegliata da un lungo letargo e sta mettendo in campo tutta la passione l'entusiasmo e la voglia di Palermo che erano rimasti assenti durante l'intera stagione regolare.

Inutile dire che sarà battuto il record stagionale di 31.800 spettatori presenti per la gara con la Triestina. Il sogno dei tifosi palermitani di poter approdare in serie B è sempre più forte ma sicuramente un impulso importante a questa ritrovato interesse è dato anche dalla vicenda legata alla cessione della società nelle mani di un importante struttura che fa capo al City Group.

