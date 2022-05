Palermo-Virtus Entella, per Baldini unico dubbio a centrocampo: Damiani favorito su Odjer

Una partita da dentro o fuori, senza possibilità di rimedio. Questo sarà il clima che si respirerà domani sera (sabato 21 maggio) durante Palermo-Virtus Entella, gara di ritorno dei quarti di finale degli spareggi promozione.

E alla vigilia del match che ha chiamato a raccolta quasi 33 mila tifosi al Barbera, Baldini ha provato quella che potrebbe essere la formazione titolare. Il tecnico rosanero, ormai è fatto assodato, resta fedele al suo modulo tattico, al suo 4-2-3-1 che ha regalato tantissime vittorie nelle ultime settimane. Ma Baldini, che recupera De Rose, domani dovrà fare a meno dello squalificato Dall'Oglio ed è proprio a centrocampo l'unico dubbio per il tecnico rosanero.

Schierare Damiani o affidarsi a Odjer? Probabilmente il tecnico toscano soltanto in mattinata scioglierà la riserva per una squadra che dovrebbe schierarsi con Massolo in porta, Buttaro e Giron sulle fasce esterne difensive, Lancini e Marconi centrali. A centrocampo accanto a De Rose uno fra Damiani e Odjer con l'ex Empoli leggermente favorito. Valente, Luperini e Floriano in avanti a supportare Brunori terminale offensivo.

Andrea Accardi è ancora in forse ma sicuramente prenderà posto in panchina anche solo per dare un contributo morale ai propri compagni in una gara molto delicata ma che vede il Palermo in vantaggio grazie al successo per 2-1 a Chiavari.

