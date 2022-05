Palermo, occhi puntati su Reggiana-Feralpisalò: ecco quando si gioca e dove vedere la partita

La notizia del nuovo pienone al Barbera per la partita di sabato sera tra il Palermo e la Virtus Entella sta facendo il giro dell’Italia calcistica perché è un dato che, in serie C, solo il Napoli (ma il Maradona ha altre dimensioni) è riuscito a superare.

Non sarà record alla Favorita perché il settore ospiti sarà occupato solo in minima parte, ma anche questa volta Palermo ha decisamente vinto la partita delle presenze di spettatori ai playoff soprattutto se si fa un confronto con le altre 7 squadre impegnate nei quarti di finale.

Analizzando i dati delle gare di andata emerge che Monopoli-Catanzaro è stata seguita da 4.539 spettatori allo stadio, mentre Entella-Palermo da 4.438. Decisamente più bassi i numeri di Feralpisalò-Reggiana: 1.200 spettatori circa di cui più della metà tifosi ospiti. Ed infine Juventus U23-Padova si è giocata davanti a soli 800 spettatori.

Per le gare di ritorno, spiccano i quasi 7000 biglietti venduti a Reggio Emilia per la sfida verità con la Feralpisalò. A Padova ieri sera i tagliandi staccati erano 3.500 mentre a Catanzaro si sta cercando di arrivare a 10mila, cosa possibile con due giorni ancora a disposizione. Non sembra esserci proprio paragone fra i numeri del Barbera e quelli delle altre squadre impegnate in questi spareggi promozione.

Reggiana-Feralpisalò, dove vedere la partita

Intanto, gli occhi dei tifosi rosanero saranno rivolti questa sera (20 maggio) al match tra la Reggiana e la Feralpisalò, da cui verrà fuori il nome della semifinalista contro cui giocherebbe il Palermo in caso di passaggio del turno. Dopo il ho dell'andata, la squadra di Aimo Diana, ex rosanero, è chiamata a vincere con qualsiasi risultato. Un compito sulla carta abbordabile per la Reggiana che in campionato ha conteso al Modena la promozione diretta fino all’ultima giornata e che in casa ha un trend di tutto rispetto con 15 vittorie su 19 partite disputate. Il calcio d’inizio è fissato per le 20:30 e il match non sarà trasmesso in chiaro: sarà visibile su Sky Sport, sul canale 252 della piattaforma Sky, con visione inclusa nel pacchetto calcio e in diretta streaming su Eleven Sports.

