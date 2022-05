Palermo col fiato sospeso, arriva l'Entella: stadio stracolmo. Occhio agli ammoniti

La sorpresa Feralpisalò, i pochi ospiti al Barbera, la voglia di trovare altri posti, l’attesa del popolo palermitano, la partita e i tanti cartellini gialli in casa rosanero.

C’è tutto questo a poche ore da una gara importante come quella di questa sera in programma al Barbera tra il Palermo e l’Entella. Una partita che stabilirà chi sarà l'avversaria della sorprendente Feralpisalò che, ieri sera in maniera inattesa, ha eliminato una corazzata come la Reggiana, capace di vincere 15 gare su 19 giocate in campionato ma sbagliare nel momento più delicato.

Ma per conoscere il piccolo stadio della cittadina di Salò la squadra di Baldini deve fare il suo dovere e cioè capitalizzare il risultato dell'andata ed eliminare la Virtus Entella che arriva a Palermo con intenzioni bellicose e voglia di ribaltare il risultato.

I liguri saranno accompagnata da poche decine di sostenitori il che ha fatto scattare l'idea di poterli destinare in una zona della tribuna e mettere in vendita l’intero settore ospiti ai tanti tifosi rosanero sprovvisti di tagliando. Un’idea che tuttavia dovrà ricevere il benestare da parte dei responsabili alla sicurezza.

In un clima di grande entusiasmo il Palermo, che ieri ha ricevuto l'abbraccio allo stadio da parte della sua tifoseria organizzata, si prepara a questo partita dovendo sopperire all'assenza di Dall'Oglio squalificato ma recuperando De Rose.

Damiani o Odjer i possibili sostituti di una formazione che dovrebbe ricalcare quella di Chiavari con Buttaro ancora titolare al posto di Accardi: il difensore palermitano tuttavia anche in non perfette condizioni andrà in panchina per incitare la squadra.

Una squadra che dovrà anche stare attenta alle ammonizioni dal momento che sono già 6 i giocatori diffidati e che andranno in squalifica alla prossima ammonizione: Lancini, Marconi, Buttaro, Crivello, Damiani e Brunori.

La partita fra Palermo ed Entella sarà l'ultima della giornata, l'ultima delle tre che andranno a definire il tabellone delle semifinali. Si giocherà alle 21 per esigenze televisive poiché il match sarà trasmesso su Rai Play oltre, ovviamente, che sulla piattaforma inglese Eleven.

