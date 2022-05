Palermo-Virtus Entella, Damiani in pole per sostituire lo squalificato Dall'Oglio

Rimasta un giorno a Chiavari dopo la partita di andata contro la Virtus Entella, i rosanero hanno ripreso gli allenamenti a Palermo in vista della gara di ritorno del secondo turno nazionale dei playoff che si giocherà sabato al Barbera.

Solita intensità e mentalità perché la spina ormai non si può staccare nemmeno per un secondo. Baldini riavrà, sabato, De Rose a disposizione. L'ex Reggina e capitano dei rosanero ha infatti scontato il turno di squalifica e tornerà a battagliare insieme ai suoi compagni. Di contro, non ci sarà Dall'Oglio, che è stato squalificato per un turno per somma di ammonizioni. Al suo posto, l'allenatore dei siciliani potrebbe utilizzare di nuovo Damiani, che già a Chiavari ha fatto molto bene, giocando probabilmente la sua miglior partita dal suo arrivo nel capoluogo.

Occhio però ad Odjer, che si candida ad una maglia da titolare, dopo gli ottimi 30 minuti circa di Chiavari. La sua prestazione era stata di sostanza, di presenza e di qualità.

Intanto, aumenta l'elenco dei diffidati in casa Palermo: adesso sono ben 6. A rischio squalifica c'erano già Brunori, Marconi e Lancini, a cui si sono aggiunti Crivello, Buttaro e Damiani dopo aver rimediato il cartellino giallo martedì contro la Virtus Entella.

