Verso Virtus Entella-Palermo, Odjer e Damiani si giocano il posto di De Rose

Quattro giorni a Virtus Entella-Palermo. Baldini ha iniziato a studiare gli avversari, ma soprattutto i suoi ragazzi hanno ricominciato oggi ad allenarsi a Tommaso Natale. Lavoro mentale, per eliminare l'euforia del passaggio del turno contro la Triestina e iniziare subito a focalizzarsi sul prossimo obiettivo. Ma anche tanto lavoro fisico e aerobico, per una squadra che è sembrata essere anche un po' sulle gambe nel match del Barbera di due giorni fa.

Baldini dovrà fare i conti anche con l'indisponibile De Rose. Il centrocampista ex Reggina e capitano del Palermo è stato ammonito dal direttore di gara nell'ultima partita ed è scattata così la squalifica. Una reazione nei confronti di Crimi, nel fallo che aveva portato al calcio di rigore (poi parato da Massolo) in favore dei giuliani.

Adesso l'allenatore di Massa Carrara dovrà trovare una soluzione: Odjer potrebbe essere la risposta, per dare più fisicità in mezzo al campo, ma meno geometrie. Scalpita anche Damiani, entrato nel secondo tempo contro la squadra di Bucchi. L'altro collega di reparto sarà certamente Dall'Oglio, che tanto bene sta facendo ultimamente.

Per il resto la formazione tipo non si tocca: tra i pali ci sarà Massolo, in difesa opereranno i soliti Marconi e Lancini con Giron. Accardi sembrava essersi ripreso dopo il fastidio al ginocchio, ma non ha ancora recuperato in pieno e sarà in dubbio fino all'ultimo. A centrocampo come detto, Dall'Oglio attende il nome del suo "partner per una notte" mentre i 4 tenori li davanti saranno gli stessi di sempre: Luperini trequartista, Valente e Floriano le due ali e Brunori pivot al centro dell'area di rigore.

Per il resto, non ci sono acciaccati ma ben 4 diffidati: Brunori, Lancini, Marconi e Dall'Oglio. Praticamente a rischio squalifica ci sono la coppia difensiva che tanto bene sta facendo nelle ultime settimane e il capocannoniere assoluto della Lega Pro. Servirà grande attenzione, ma servirà soprattutto fare risultato.

© Riproduzione riservata