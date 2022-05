Playoff, Entella contro il Palermo senza Schenetti: quanto pesa l'assenza del bomber

È vero, Brunori si è preso un paio di giornate di pausa, e ha dovuto pensarci Floriano a togliere le castagne dal fuoco. Del resto al capocannoniere rosanero, leader della classifica di tutta la serie C, non si può certo rimproverare nulla dopo una stagione assolutamente strepitosa.

Così come non si può rimproverare niente alla fase offensiva del Palermo, una delle più proficue dell'intera Lega Pro. Ma anche l'Entella ha cifre di tutto rispetto ed in zona goal è una squadra piuttosto temibile: 62 le reti realizzate dai Liguri con diversi giocatori che sono andati in doppia cifra o ai limiti.

Merkaj, Magrassi e Lescano, 32 gol in tre, sono andati in doppia cifra. Ma anche il più noto Schenetti, sebbene non sia una punta di ruolo, ha realizzato ben nove reti.

Il trequartista biancoceleste nella gara di martedì sera contro il Palermo non ci sarà, causa squalifica. Non solo 9 gol al suo attivo ma anche tanti diversi passaggi smarcanti in zona gol. Ben, 9 assist che ne fanno un giocatore importante per la squadra ligure. Il Palermo Dunque parte con questo piccolo vantaggio sebbene, sul fronte rosanero, anche l'assenza di De Rose sarà di una certa importanza nella zona nevralgica del campo.

