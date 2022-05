Palermo, per il ritorno con la Triestina al Barbera previsto il pieno di pubblico

Il Palermo si gode il giorno che segue la vittoria contro la Triestina, nel secondo turno dei playoff Nazionali.

La prima doppietta stagionale di Floriano e i suoi 6° e 7° gol rispettivamente, hanno indirizzato una partita dominata per 65 minuti, prima del crollo di natura fisica arrivato negli ultimi 25. I rosanero allenati da mister Baldini non si sono allenati quest'oggi. L'allenatore di Massa Carrara, ha infatti concesso loro una giornata di (meritato) riposo.

La squadra è arrivata questa mattina alle 8 a Palermo. Domani, riprenderanno gli allenamenti, nel pomeriggio, e Valente e compagni dovranno già essere focalizzati sulla partita di ritorno, in programma giovedì 12 maggio alle ore 20.30. Lo stesso Baldini, nella conferenza stampa post-partita di ieri, aveva predicato attenzione in vista del secondo atto, nonostante il risultato rassicurante: "Dovremo affrontarla come se noi dovessimo recuperare lo svantaggio". Floriano, in sala stampa, avrebbe poi ribadito lo stesso concetto.

I siciliani avranno a disposizione 3 risultati per passare al prossimo turno (quarti di finale): la vittoria, il pareggio o la sconfitta con un gol di scarto. Con lo 0-2, 2-4 o 1-3, per intenderci, passerebbe la squadra allenata da mister Bucchi, che dovrà fare a meno di Gomez (squalificato), Negro e Lopez (entrambi infortunati e sostituiti nel primo tempo di ieri).

Il Palermo potrà contare sull'apporto della sua gente: sono già 12.300 i biglietti staccati per il match del Barbera. Anche gli ultras con un post su Facebook hanno chiamato a raccolta i tifosi e hanno spronato la città a riempire lo stadio. Nei prossimi 3 giorni il dato sarà certamente destinato ad aumentare.

Per Baldini non sarà però tutto rose e fiori. Per l'allenatore ex Empoli e arrivato sulla panchina del capoluogo a dicembre 2021, ci sarà infatti qualche grattacapo per la testa: Dall'Oglio, De Rose e Marconi saranno in diffida per la prossima partita. Ciò significa che se dovessero prendere un cartellino giallo, salterebbero l'eventuale (probabile) andata del secondo turno dei playoff nazionali.

È ancora presto per decidere, certo, ma non è impossibile che nonostante tutto Baldini decida di schierarli tutti e tre in campo. Proprio per non lasciare spazio ad interpretazioni e far capire che la qualificazione è ancora tutta da guadagnare sul campo. Per chi non andrà allo stadio, il match sarà visibile sulla piattaforma Eleven Sports e in chiaro su Sky Sport (canale 251) come comunicato dalla Lega questa mattina.

© Riproduzione riservata