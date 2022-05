Triestina-Palermo, Baldini non cambia assetto: ecco le probabili formazioni

Raduno dopo pranzo e poi squadra in partenza nel primo pomeriggio alla volta di Trieste, con scalo a Roma. E anche i tifosi in partenza per il Nereo Rocco: da Palermo ma soprattutto dal nord Italia dove in tanti raggiungeranno lo stadio friulano per questa partita valida per il primo turno nazionale e che vede i rosanero spostarsi al settentrione per la prima volta in questa stagione.

Una gara sentita dai tifosi - staccati oltre 800 biglietti per il settore ospiti - ed a cui il Palermo arriva in buone condizioni di forma e di determinazione. Una gara importante che avrà un seguito con il ritorno al Barbera di giovedì sera: la società ha predisposto prezzi davvero popolari e l’ipotesi di uno stadio che possa offrire un bel colpo d’occhio non è remota.

Prima però c’è la partita di andata, una gara che il Palermo non deve toppare perché se è vero che può contare su due risultati su tre a suo favore, non deve cullarsi più di tanto su questo fattore. Ma conoscendo la filosofia di Baldini è improbabile che la squadra arrivi molle al Nereo Rocco.

Non si prevedono grossi stravolgimenti nella formazione dal momento che ormai il tecnico rosanero ha puntato su un determinato gruppo di giocatori che nelle ultime uscite hanno garantito sempre prestazioni di alto livello. Ed allora la porta sarà difesa da Pelagotti. In difesa asse centrale con Lancini e Marconi affiancati da Accardi e Giron sulle corsie e sterne. Centrocampo con capitan De Rose e Dall’Oglio. Luperini da trequartista a recuperare palloni e fare ripartire l’azione supportato a destra da Valente e a sinistra da Floriano. Brunori ovviamente il terminale offensivo. Unico dubbio la presenza di Valente dall'inizio, a causa di un virus intestinale che non gli ha consentito di allenarsi ieri. Baldini ha detto che sta bene, ma se non dovesse farcela probabile impiego di uno fra Silipo e Felici.

Ecco le probabili formazioni:

PALERMO (4-2-3-1): Pelagotti; Accardi, Lancini, Marconi, Giron; De Rose, Dall’Oglio; Valente (Silipo-Felici), Luperini, Floriano; Brunori.

TRIESTINA (3-4-2-1): Offredi; Ligi, Volta, Rapisarda; St Clair, Calvano, Crimi, Lopez; Trotta, Procaccio; Gomez.

