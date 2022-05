Triestina-Palermo, oltre 700 tifosi rosanero già pronti alla trasferta: la partita su Raiplay

Sale l'attesa tra i tifosi palermitani per il match di domenica contro la Triestina. In palio c'è il secondo turno dei playoff (quarti di finale), che i rosanero potranno raggiungere con due risultati su tre a disposizione nella doppia sfida. E questo grazie al miglior piazzamento in classifica della squadra di Baldini (terza posizione nel Girone C) rispetto al club guidato da Bucchi (quinta posizione nel Girone A). Una trasferta complicata non soltanto per i calciatori (i sorteggi potevano certamente regalare di meglio) ma anche per i tifosi rosanero. Raggiungere Trieste non sarà infatti impresa semplice: altissimo il prezzo dei voli e con diversi scali da considerare. Tante anche le ore di treno.

Ma i tifosi rosanero non si sono arresi e già tre ore dopo l'inizio della vendita dei biglietti, il dato relativo ai tagliandi acquistati nel settore ospiti era pari a 230. Gli stessi che raggiunsero Bari, qualche settimana fa, per l'ultima giornata della stagione regolare.

Triestina-Palermo, oltre 700 tifosi rosanero hanno acquistato il biglietto

Le notizie che ci giungono quest'oggi, dicono che il numero dei tagliandi venduti per la Curva Trevisan "Ospiti" è ancora aumentato, e di parecchio: sono già oltre 700 i palermitani (non solo del capoluogo) che raggiungeranno il Nereo Rocco di Trieste per gustarsi uno degli impianti più importanti d'Italia, ma soprattutto per spingere i ragazzi di Baldini verso il turno successivo dei playoff.

In trasferta il Palermo ha vinto solo 5 volte contro Vibonese, Fidelis Andria, Avellino, Monopoli e Bari. I numeri non sono esaltanti ma 3 degli ultimi 5 trionfi sono arrivati nell'ultimo mese e mezzo di campionato. Segno, che evidentemente qualcosa è cambiata nella testa dei giocatori e che Baldini ha trovato la quadra proprio nel momento decisivo della stagione.

In vista del match di domenica, l'allenatore di Massa Carrara ha soltanto due dubbi, uno in difesa e uno a centrocampo. Giron o Crivello sulla fascia sinistra, con il francese leggermente favorito, e Dall'Oglio o Damiani da affiancare all'insostituibile De Rose. L'ex Catania, al momento, sembra leggermente avanti nelle gerarchie, anche in virtù dell'ottima prova contro la squadra di Mignani nell'ultimo turno della regular season.

Triestina-Palermo, diretta streaming

E chi non potrà andare allo stadio? Dovrà vedersela da casa. E potrà farlo, oltre che sulla piattaforma Eleven Sports, sulla Rai. La lega ha infatti ufficializzato il palinsesto delle gare visibili in chiaro e tra queste vi è anche la sfida dei rosanero. Ma la partita potrà essere vista solo in diretta streaming su "Rai Play". Il motivo è legato ad esigenze di palinsesto e alla presenze di eventi sportivi già programmati come la finale scudetto di pallavolo e Serie A di basket.

Biglietti per la partita di ritorno

Il ritorno, come detto, si giocherà invece giovedì 12 maggio alle 20,30. Il Palermo con un comunicato ha reso noti i prezzi dei biglietti, abbastanza popolari, nel tentativo di riempire lo stadio. Le due curve costeranno 5 euro in entrambi gli anelli (inferiore e superiore), 8 euro per la Tribuna Monte Pellegrino (superiore e inferiore), 20 euro in tribuna centrale superiore e 30 euro quella inferiore. In tribuna Sostenitori, infine, il costo sarà di 40 euro.

La vendita inizierà sabato 7 maggio alle ore 13 per tutti gli abbonati alla stagione 2021/22 che potranno così esercitare il diritto prelazione (sia nei punti vendita che online) fino alle ore 13 di lunedì 9 maggio: potranno acquistare liberamente il biglietto per sé e per un'altra persona in qualsiasi settore dello stadio. Per esercitare il diritto di prelazione verrà richiesto il sigillo fiscale presente nell'abbonamento.

La vendita libera, invece, partirà dalle 13 di lunedì 9 maggio. I tagliandi saranno disponibili alla vendita fino alle ore 20:25 di giovedì 12 maggio o comunque fino a esaurimento disponibilità, solo attraverso i seguenti canali:

- il sito Vivaticket;

- i punti fisici Vivaticket sparsi nella provincia di Palermo e in tutto il territorio nazionale;

- il punto Vivaticket presente presso il SiamoAquile Bar&Store allo stadio Renzo Barbera. (Tutti i giorni dalle 8 alle 20. Giovedì 12 maggio fino alle 16:30. Domenica chiuso).

© Riproduzione riservata