Triestina-Palermo, dove vedere la partita: tutte le fasi dei playoff e il regolamento

Nonostante le difficoltà logistiche legate alla lunga distanza, la tifoseria rosanero si sta organizzando per far sentire il suo calore domani, 8 maggio, al Nereo Rocco in occasione del match di andata del primo turno di playoff nazionali.

Lo stadio di Trieste e il costo dei biglietti

Il Nereo Rocco è uno stadio importante con un settore ospiti che può contenere circa 2150 posti. Verosimilmente non saranno tutti riempiti dai fans rosanero che, tuttavia, sono al momento davvero tanti. Circa 850 quando mancano poco più di 24 ore al fischio d’inizio. Il costo del biglietto è contenuto: per assistere a Triestina-Palermo bisognerà spendere 6.50 euro, un prezzo che comprende anche le commissioni della prevendita. L’acquisto del tagliando sarà possibile effettuarlo fino alle 19 del giorno che precede la partita presso il sito ‘’Do it Yourself’’.

Palermo testa di serie

La compagine siciliana allenata da mister Baldini, si presenta a questo doppio confronto come testa di serie, un vantaggio rilevante che consente, oltre di giocare il ritorno al Barbera (giovedì 12 maggio ore 20.30), di garantirsi il passaggio del turno in caso di parità dopo i 180’ regolari.

Il regolamento, per questo primo turno di playoff nazionali non prevede supplementari e calci di rigore qualora si verificasse parità complessiva in termini di reti al termine della seconda sfida.

Dove vedere Triestina Palermo

Per i tifosi che non potranno assistere dal vivo alla partita, l’offerta televisiva comprende ovviamente la piattaforma Eleven, su tutte le smart tv compatibile con l’app della piattaforma, o su tutti i televisori collegabili a dispositivi come Amazon Fire Tv Stick e Google Chromecast.

Niente partita in chiaro ma solo in streaming sul canale Rai Play, un servizio comunque gratuito della Rai scaricabile tramite app sulle Smart TV.

Giovedì la partita di ritorno

Il ritorno è previsto giovedì sera al Barbera con inizio alle 20,30. Il Palermo ci arriva da testa di serie e avrà - come sopra detto - alcuni vantaggi.

Lo stesso meccanismo sarà valido anche nel secondo turno nazionale, se i rosanero dovessero avere la meglio sugli alabardati, nelle due sfide. Anche al secondo turno la squadra di Baldini sarebbe testa di serie, con gli stessi vantaggi del primo turno. Al secondo turno parteciperanno le cinque squadre vincenti, provenienti dal primo turno dei playoff, più le tre seconde classificate dei gironi nella regular season. Le teste di serie, come da regolamento, affronteranno i match di ritorno in casa. Anche per il secondo turno, In caso di parità dopo le sfide di ritorno, accedono alle ‘’Final four’’ le squadre con la miglior differenza reti nel doppio confronto. Se si dovesse verificare ulteriore parità, avanza la squadra testa di serie.

Turni successivi, le date delle gare

2° Turno - Gara di andata Martedì 17 maggio 2022

2° Turno - Gara di ritorno Sabato 21 maggio 2022

Le qualificate che subentreranno al secondo turno

Girone A - Padova,

Girone B - Reggiana,

Girone C - Catanzaro,

Playoff, la Final four

Le quattro compagini vincenti dopo i match del secondo turno nazionale, prenderanno parte alla fase finale, denominata ‘’Final Four’’.

Gare di andata e ritorno per le due semifinali e per la finale, anche questo’ultima doppia per definire l'ultima promossa in Serie B.

In caso di parità dopo i 180’, nel regolamento delle ‘’Final four’’ non viene considerato il miglior piazzamento in campionato, ma vengono disputati supplementari ed eventualmente rigori.

In caso di parità dopo i match di andata e ritorno della finale, si vedrà la differenza reti.

In caso di ulteriore parità si proseguirà con i tempi supplementari ed, eventualmente, i calci di rigore.

Final four, le date delle gare

Semifinali - Gara di andata Mercoledì 25 maggio 2022

Semifinali - Gara di ritorno Domenica 29 maggio 2022

Finale - Gara di andata Domenica 5 giugno 2022

Finale - Gara di ritorno Domenica 12 giugno 2022

