Nei playoff impresa del Foggia di Zeman ad Avellino, passano anche Monopoli e Pescara

Sono Foggia, Entella, Monopoli, Pescara, Triestina e Juventus U23 le squadre qualificate alla fase nazionale dei playoff al termine del secondo turno. Su sei sfide, solo Avellino (quarta nel girone C) e Pro Vercelli (settima nel girone A) salutano la post season nonostante il miglior piazzamento in campionato e cadono in casa rispettivamente contro Foggia e Juventus U23. Il Palermo conosce quindi il nome delle squadre fra le quali uscirà dal sorteggio l'avversaria del primo turno nazionale dei plaoyff.

La squadra di Zeman al Partenio fa l’impresa e rimonta nella ripresa dopo il vantaggio di Bove al 17': Merola (56') e Nicolao (74') regalano il passaggio del turno ai pugliesi. Un gol di Compagnon al 57' invece ribalta il verdetto della classifica e permette ai bianconeri di accedere alla fase nazionale ai danni della Pro Vercelli.

Rischia anche il Pescara, in svantaggio allo scoccare dell’ora di gioco contro il Gubbio: apre Formiconi (12'), raddoppia Spalluto (42'). Al 44' Pompetti accorcia le distanze per gli abruzzesi, prima del 2-2 di Pontisso che vale la qualificazione in virtù del quinto posto nel girone B. Nel finale D’Ursi riceve due gialli e lascia i suoi in 10 uomini: ma il Pescara regge l’assedio.

Decisivo un pareggio anche per l’Entella, quarta classificata, che non va oltre l’1-1 con l’Olbia: al 46' Karic firma il vantaggio, di Mancini al 71' il gol dell’illusoria speranza degli ospiti. Sarebbe bastato il pari anche al Monopoli, che però si toglie ogni pensiero e vince nel finale contro la Virtus Francavilla grazie ad un rigore di Mercadante nel recupero. Vince e convince la Triestina che batte 2-1 la Pro Patria grazie alla doppietta di Gomez (rig. 38' e 57'). All’88' Pesenti accorcia le distanze ma è troppo tardi per l’undicesima forza del girone A.

