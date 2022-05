Playoff, il Palermo becca la Triestina: l'andata in trasferta domenica 8 maggio

Triestina, Juventus U23, Pescara, Foggia e Monopoli. Erano queste le 5 possibili squadre che potevano essere sorteggiate come avversaria dei rosanero. L’urna ha detto che sarà la Triestina, la squadra che incrocerà gli uomini di Baldini nelle partite previste per il primo turno nazionale.

Il club giuliano ha ripreso, attraverso una serie di rifondazioni, il titolo sportivo dell'U.S. Triestina, nata il 2 febbraio 1919 dalla fusione dei club F.C. Trieste e C.S. Ponziana. La Triestina si era classificata quinta nella regular season del girone A di serie C con, numericamente, uno dei peggiori attacchi tra tutte le squadre qualificate per i playoff.

Prima gara prevista domenica 8 maggio in trasferta con ritorno a Palermo giovedì 12 maggio. A 10 giorni dalla conclusione del torneo, si può parlare di fatti concreti, si potrà cominciare a studiare l’avversario e prepararsi di conseguenza.

Il Palermo si è qualificato, in quanto terza classificata della regolar season, alla prima fase nazionale. E sarà testa di serie insieme a Cesena, Feralpisalò, Renate (sostituisce il Padova vincitore di Coppa Italia) e l’Entella che ha conquistato tale diritto in quanto migliore quarta nazionale. Le teste di serie giocheranno le partite di ritorno in casa ed avranno il vantaggio di poter contare su due risultati su tre per accedere al turno successivo.

Ecco gli altri accoppiamenti:

Feralpisalò - Pescara

Entella - Foggia

Cesena - Monopoli

Renate - Juventus U23

