La bellezza nel libro di Zeman: «Palermo? Zamparini credo fu obbligato a non prendermi...»

“La bellezza non ha prezzo”, l’autobiografia su Zdenek Zeman è stata presentata oggi pomeriggio a Palermo presso il cinema Rouge et Noir. “Non sono mai esploso di gioia, ma ho visto i miei tifosi pazzi di felicità. Non sono mai rimasto a bocca aperta, ma li ho visti emozionarsi - dice Zeman nel libro scritto da Andrea De Caro - non mi sono mai messo le mani nei capelli, ma li ho visti disperarsi. Non ho mai avuto un sorriso stampato sul volto, ma li ho visti divertirsi tanto. Eppure dentro, in silenzio, a modo mio, quello che hanno vissuto apertamente loro l'ho vissuto anch'io." Autentico filosofo del calcio, uomo di Sport senza compromessi e senza mezze misure, allenatore amato ovunque abbia importato le sue idee.

Palermitano d’adozione Zdenek Zeman, oggi nel corso dell’incontro, ha anche parlato di calcio attuale: “Palermo? L’ho visto giocare ed è una buona squadra, può fare bene. L’ho affrontato l’anno scorso con il Foggia. Zamparini? Ci siamo sentiti tre volte, poi credo che sia stato obbligato a non prendermi. Il libro? A me interessa insegnare calcio, non vincere, credo di avere fatto un buon lavoro. Ormai si pensa troppo al risultato e non all’estetica”

