Bari-Palermo 0-0, la diretta: Crivello da fuori area, palla alta

5' calcio d'angolo non sfruttato dalla formazione di Baldini. Crivello da fuori area tira molto sopra la traversa

4' Gol annullato ad Antenucci del Bari, in netta ed evidente posizione di fuorigioco

3' Buono ingresso in campo dei rosanero che gestiscono bene la palla nella metà campo

1' Inizia il match. Bolgia al San Nicola, dove sono presenti oltre 25 mila spettatori.

Fella e Crivello gli uomini scelti dal mister rosanero per sostituire gli squalificati Luperini e Giron oggi per il match contro il Bari, valevole per la 38esima giornata del campionato di Serie C 2021-11. Il modulo adottato dal mister toscano è ancora il 4-2-3-1, con Valente, Fella e Floriano a supporto della punta centrale Brunori.

Di seguito le formazioni ufficiali:

BARI: 1 Frattali, 6 Di Cesare (cap.), 7 Antenucci, 10 Botta,11 Cheddira, 17 Maiello, 23 Mazzotta, 24 Belli, 26 Terranova, 29 Scavone, 99 Mallamo.

A disposizione: 13 Polverino, 22 Plitko, 3 Gigliotti, 5 Celiento, 8 Bianco, 9 Simeri, 14 D’Errico, 18 Citro, 19 Galano, 21 Misuraca, 31 Ricci, 88 Paponi.

Allenatore: Mignani.

PALERMO: 12 Massolo; 4 Accardi, 79 Lancini, 15 Marconi, 6 Crivello; 20 De Rose (cap.), 11 Dall’Oglio; 30 Valente, 23 Fella, 7 Floriano; 9 Brunori.

A disposizione: 1 Pelagotti, 13 Grotta, 10 Silipo, 19 Odjer, 21 Damiani, 25 Buttaro, 27 Soleri, 33 Perrotta, 77 Doda.

Allenatore: Baldini.

Arbitro: Luciani (Roma 1).

Assistenti: Terenzio (Cosenza) – Ciancaglini (Vasto).

Quarto Ufficiale: Bozzetto (Bergamo).

