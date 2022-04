Palermo, Baldini: "Terzo posto meritato e squadra cresciuta, ma restiamo coi piedi per terra"

Il Palermo batte la capolista Bari, chiude la stagione regolare al 3° posto, ma Baldini predica calma. Il tecnico è intervenuto in conferenza stampa analizzando il match: "Quello che noi dobbiamo fare in questo momento é restare concentrati, non esaltarci e restare coi piedi per terra. Sono felice, i ragazzi hanno dimostrato di esserci. Nei ragazzi è scattato qualcosa di diverso. Sagramola e Castagnini hanno difeso quello che ho fatto, i ragazzi sono cresciuti tantissimo come persone anzitutto, prima che come calciatori".

Accardi é stato uno dei migliori in campo: "Se lo merita perché ama questo mestiere. É un ragazzo che anche quando sta fuori si comporta da capitano. Sente quanto è importante la maglia del Palermo". Marconi é uscito malconcio dal campo nel secondo tempo: "Problema al ginocchio per lui, vedremo nei prossimi giorni, Perrotta comunque ha fatto bene quando è entrato".

Sul grande equilibrio della squadra e sulla buona prova di Crivello ha concluso: "Io l'ho sempre considerato tra i titolari e oggi ha fatto una grande partita, finalmente abbiamo trovato equilibrio ed è quello che più ci serve in questo momento, perché adesso si fa sul serio. Dobbiamo cercare di migliorare ancora ed essere pronti. I ragazzi hanno meritato il 3° posto".

Felice Andrea Accardi ma come Baldini predica attenzione: "Dobbiamo essere bravi adesso a non staccare la spina", ha commentato il terzino palermitano che ha elogiato la squadra e il mister: "Ci ha caricato, lo ringrazio per i complimenti. Siamo stati bravi ma adesso dobbiamo restare umili. Questa volta prepareremo i playoff nei minimi dettagli cercando di arrivare fino in fondo. Vincere in questo clima non era per niente semplice. Siamo forti, io contento di essere tornato così dopo l'infortunio".

