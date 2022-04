Palermo terzo, ai play off salterà la fase a gironi e sarà testa di serie: i risultati dell'ultima giornata

E' terminata l'ultima giornata del campionato di Serie C, girone C. Decretati gli ultimi verdetti, soprattutto in zona playoff. A Bari, di fronte a 25.000 spettatori, i galletti pensano già alla festa e perdono contro il Palermo che si è imposto per 0-2. La squadra di Baldini sorride grazie ai gol di Floriano e Brunori ma i rimpianti restano.

Negli altri due match che i rosanero guardavano da vicino, infatti, l'Avellino ha perso in casa del Foggia ma il Catanzaro non ha fallito il match point per il 2° posto imponendosi per 3 reti a 0 sull'ormai retrocessa Vibonese. Il Palermo chiude così la stagione regolare e salterà la fase a girone dei playoff, partendo direttamente dalla fase nazionale e facendolo per giunta da testa di serie perchè migliore terza, cosa che permetterà alla banda di Baldini di disputare il ritorno in casa e di accedere al turno successivo in caso di pareggio (tra andata e ritorno).

Più in basso, il Monopoli si è imposto per 2 reti a 1 sulla Fidelis Andria piazzandosi così al 5° posto per effetto della sconfitta della Virtus Francavilla, caduta a Castellammare contro la Juve Stabia (4-0). Le Vespe non sono riuscite ad entrare, invece, nella griglia dei playoff nonostante il risultato rotondo contro i calabresi; e questo perchè il Picerno ha ottenuto il punticino che gli serviva contro il Taranto.

Le altre squadre del Girone C a qualificarsi agli spareggi promozione sono: Turris (8°), Monterosi (9°) e Picerno (10°). In basso, retrocessa la Vibonese, mentre si giocheranno la permanenza in Serie C Fidelis Andria e Paganese.

