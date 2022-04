Massolo o Pelagotti, a Bari il dilemma di Baldini per la porta del Palermo

Massolo o Pelagotti, questo è il dilemma. Un posto per due, proprio quando si è arrivati all'ultima pagina di un libro che, a volte, è stato troppo disconnesso. Questa volta Baldini, a Bari, si porta dubbi non di natura tecnica, come accaduto invece settimane fa.

Entrambi i portieri sono infatti alle prese con degli infortuni, anche se il titolare delle ultime settimane, Pelagotti, è tornato proprio questo pomeriggio (nell'allenamento svoltosi a Tommaso Natale) ad allenarsi in gruppo.

Il numero uno rosanero si era operato 7 giorni fa per un problema la cui natura non era stata però specificata. Massolo, invece, ha subito un trauma cranico dopo un duro scontro nel corso del match giocato contro la Primavera, lo scorso sabato. Le sue condizioni sono migliorate visibilmente e il ragazzo sta bene. Gli esami strumentali non hanno infatti evidenziato lesioni o rotture.

Per Bari, ultima partita della regular season, la porta sarà probabilmente affidata a quest'ultimo. Anche se Pelagotti da oggi ha ripreso ad allenarsi, non è affatto scontata la sua presenza in terra pugliese, con Misseri della Primavera che, a quel punto, sarebbe pronto ad unirsi con i "grandi" e rispondere alla convocazione. Improbabile - quasi certo - che l'ex Empoli partirà dal primo minuto.

