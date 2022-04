Il Palermo sogna ancora il secondo posto, ma vincere a Bari può non bastare: tutte le combinazioni

Palermo, tutto in 90 minuti. L’ora è giunta, e gli scenari sono diversi. I risultati di ieri pomeriggio, le prevedibili vittorie di Catanzaro e Avellino, hanno fatto scivolare i rosanero in quarta posizione.

Una posizione che ad oggi è ormai ampiamente blindata. In poche parole la quarta piazza è certa, ora bisognerà cercare di migliorarla. E si potrà fare soltanto negli ultimi minuti della regolar season, domenica prossima al San Nicola di Bari. Purtroppo però il destino del Palermo non è soltanto nelle sue mani e bisognerà guardare cosa faranno l’Avellino a Foggia ed il Catanzaro a Vibo Valentia con la Vibonese, una squadra già retrocessa. Sulla carta il Catanzaro sembra favorito per la seconda piazza mentre l’impegno degli irpini contro la squadra di Zeman appare più ostico. Tutto da decifrare invece il match dei rosanero contro il già ampiamente promosso Bari.

Al momento la classifica recita: Catanzaro 64 punti, Avellino 64, Palermo 63. Ed alla luce degli incontri in programma nell’ultima di campionato, esistono diverse possibilità, diverse combinazioni di risultati possibili che determineranno la classifica finale in vista degli spareggi promozione.

Ovviamente sono tutte combinazioni che potranno tornare più o meno utili al Palermo a condizione che i rosanero escano indenni dal San Nicola, perché in caso di sconfitta sarebbe quarto posto matematico.

Se il Palermo pareggia a Bari e si porta a 64 punti, non potrà mai conquistare il secondo posto perché in caso di sconfitta di Catanzaro e Avellino (che resterebbero a 64 punti), per la classifica avulsa sarebbero i calabresi a conquistare la seconda piazza. Inoltre i rosanero potrebbero sperare nel terzo posto solo se una fra Catanzaro e Avellino dovesse perdere.

Se il Palermo dovesse vincere a Bari portandosi a 66 punti, aumenterebbero le chance di 2° posto ma sarebbe possibile solo se Avellino e Catanzaro dovessero perdere o pareggiare entrambe. Se una delle due vince, si prende la seconda posizione.

Con 66 punti il terzo posto sarebbe blindato tranne in caso di vittoria di entrambe le avversarie dei rosanero.

