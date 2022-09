Palermo, ufficiale il prolungamento del contratto di Massolo: la firma fino al 2024

Fumata bianca per il prolungamento del contratto di Samuele Massolo. Il Palermo ha ufficializzato l'accordo (altri due anni di contratto) con il portiere rosanero che ha concluso da titolare (con un ottimo rendimento) la parte finale della scorsa stagione del club di viale del Fante culminata con la promozione (via playoff) al campionato di serie B 2022-2023.

Il comunicato del Palermo Fc

"Il Palermo F.C. comunica di aver prolungato il contratto di Samuele Massolo. Il portiere - si legge nella nota diffusa dal club - si è legato al club di viale del Fante fino al 30 giugno 2024. A Samuele le congratulazioni del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero".

L'esordio con la maglia della Sampdoria

Massolo ha iniziato la sua carriera con la Sampdoria, facendo parte del settore giovanile e ricevendo anche una maglia titolare durante la stagione 2014-2015. Successivamente è stato ceduto in prestito in serie D alla Sanremese, con la quale ha esordito in prima squadra. Le buone prestazioni gli hanno fatto guadagnare l'interesse della Virtus Entella, club di serie B, che lo ha ingaggiato.

Nel gennaio 2020, Massolo è stato ingaggiato dalla Sambenedettese (serie C) per poi passare alla Fermana in serie C nell'ottobre 2020. Nel luglio 2021 arriva al Palermo: la sua firma è stata richiesta dall'allenatore Giacomo Filippi, che aveva lavorato con lui durante l'esperienza professionale come assistente di Roberto Boscaglia alla Virtus Entella.

Originariamente come vice del portiere titolare Alberto Pelagotti, Massolo ha iniziato a essere occasionalmente presente nella formazione titolare con il nuovo allenatore Silvio Baldini che poi lo ha promosso titolare per i playoff promozione, vinti dal Palermo.

© Riproduzione riservata