Bari-Palermo, occhio alle diffide: Accardi, Brunori, Odjer e Valente "a rischio"

Il Palermo lavora in vista dell'ultima gara della stagione regolare del campionato di serie C. Il derby con il Catania, in calendario sabato 16 aprile, non si giocherà a causa dell'esclusione del torneo del club rossazzurro. In occasione del turno di riposo, la squadra di Silvio Baldini sarà impegnata in un test in famiglia con la squadra della Primavera rosanero, in programma lo stesso giorno alle ore 10 allo stadio “Renzo Barbera”. L'ingresso sarà libero per i tifosi e sarà consentito in tribuna coperta a partire dalle ore 9:30.

Sabato 24 aprile, invece, si chiuderà la regular season per De Rose e compagni che andranno a far visita al Bari già promosso in serie B, nella partita in programma allo stadio "San Nicola". Contro i biancorossi di mister Mignani il Palermo giocherà l'ultima partita prima dei playoff che sanciranno quale sarà la quarta squadra che salirà in Serie B.

Nel match contro i pugliesi il Palermo dovrà fare attenzione ai cartellini gialli che potrebbero rimediare i calciatori in diffida. Si tratta di Accardi, Brunori, Odjer e Valente. In caso di ammonizione scatterebbe la squalifica nella prima gara degli spareggi. Non è escluso, quindi, che i giocatori "a rischio" potrebbero riposare ed evitare eventuali assenze pesanti.

Classifica: Bari 71 punti; Palermo 63; Avellino 61; Catanzaro 58; Virtus Francavilla, Monopoli 55; Monterosi 50; Foggia 48; Juve Stabia 47; Picerno 46; Campobasso, Turris 43; Latina 41; Acr Messina 39; Taranto 37; Potenza 35; Fidelis Andria 29; Paganese 26; Vibonese 21. Foggia penalizzato di 2 punti, Catania escluso.

© Riproduzione riservata