Palermo, intervento chirurgico per Pelagotti: contro il Bari pronto Massolo

Il Palermo lavora in vista dell'ultima gara di campionato, sabato 24 aprile, allo stadio "San Nicola". Al posto della gara con il Catania, sabato prossimo (16 aprile) De Rose e compagni giocheranno un test contro la formazione Primavera. Non saranno del match contro il Bari sia Giron che Luperini: il difensore francese e il centrocampista hanno rimediato un cartellino giallo nel match vinto in casa del Monopoli e, in diffida, sono stati squalificati per un turno dal giudice sportivo. Entrambi salteranno la trasferta in terra pugliese.

Silvio Baldini dovrà rinunciare anche ad Alberto Pelagotti. Oggi (12 aprile) il portiere rosanero si è sottoposto ad un intervento chirurgico già precedentemente programmato e sarà pertanto indisponibile nei prossimi giorni. Al suo posto pronto Massolo che già nel corso del campionato è stato chiamato a difendere la porta del Palermo collezionando ottime prestazioni.

In vista dell'ultima gara della stagione regolare, l'allenatore toscano, considerate le assenze fra infortuni e squalifiche, potrebbe adottare alcuni cambiamenti nell'undici da opporre ai biancorossi di mister Mignani. In porta torna titolare Massolo, in difesa al posto del francese Giron dovrebbe tornare in pole position per una maglia da titolare Crivello.

Al posto di Luperini, sulla trequarti, non mancano le alternative: potrebbero avere chance di giocare dal primo minuto sia Silipo che Fella. In mediana conferme per capitan De Rose al fianco di Damiani (o Dall'Oglio). Prima punta il bomber Brunori che con la rete al Monopoli ha raggiunto quota 24 reti stagionali mettendo in cassaforte il primato nella classifica cannonieri. Soleri pronto a subentrare nel corso del match.

