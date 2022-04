Monopoli-Palermo: Soleri sostituisce Floriano, un solo dubbio a centrocampo per Baldini

Partita fondamentale per il Palermo quella di domani contro il Monopoli, per la corsa al secondo posto in classifica. I rosanero giocheranno fuori casa, alle ore 14.30, allo stadio “Vito Simone Veneziani”.

Baldini ha quasi tutti i giocatori a disposizione eccetto Floriano che ha accusato una gastroenterite virale e non è stato convocato, Marong e Somma. Il tecnico conferma il 4-2-3-1, schierando l'11 tipo eccetto Floriano che verrà sostituito da Soleri. In porta è confermato Pelagotti, mentre in difesa, Accardi a destra, Lancini e Marconi centrali, Giron a sinistra. A centrocampo, come sempre, dubbio su chi affiancherà De Rose. Dall’Oglio rientra dopo il turno di squalifica e sembra essere in vantaggio nel ballottaggio con Damiani. In attacco, Soleri sulla sinistra, Valente a destra, Luperini centrale e Brunori unica punta.

Il Monopoli deve fare a meno di due giocatori: mancheranno l’attaccante Alessandro Rossi e l'ex rosanero Christian Langella squalificato.

Le probabili formazioni

MONOPOLI (3-5-2): Loria; Arena, Bizzotto, Mercadante; Viteritti, Piccinni, Vassallo, Bussaglia, Guiebre; Borrelli, Grandolfo.

PALERMO (4-2-3-1): Pelagotti; Accardi, Lancini, Marconi, Giron; De Rose, Dall’Oglio (Damiani); Valente, Luperini, Soleri; Brunori.

