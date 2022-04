Monopoli-Palermo, tampone negativo per Baldini: stop per Somma

Ostacolo Monopoli per il Palermo. I rosanero si preparano alla trasferta sul campo della formazione pugliese, reduci dalle due vittorie consecutive contro Taranto e Picerno. Successi che hanno ridato slancio (e punti) alla truppa di Silvio Baldini (in panchina è andato il vice Nardini) con prestazioni a suon di gol: nove siglati, due subiti. Un gioco che è decollato nel corso delle partite e che alla fine ha anche divertito con reti che hanno strappato applausi.

L'allenatore toscano è risultato negativo al Covid 19 al tampone di controllo effettuato nella giornata di oggi (martedì 5 aprile). Nell'allenamento odierno il difensorfe Somma ha riportato un forte trauma contusivo d'impatto con edema osseo alla regione scafoidea e dell'osso cuneiforme del piede destro. Gli esami strumentali, eseguiti presso il reparto di radiologia del Policlinico, non hanno evidenziato lesioni ossee. Il calciatore ha già iniziato le terapie fisiche del caso.

Sul fronte formazione in porta conferma per Pelagotti, difesa con Accardi a destra, Lancini e Marconi centrali e Giron a fornire palloni dalla sinistra. In mediana pronto al rientro Dall'Oglio, assente nell'ultimo match per il turno di squalifica inflitto dal giudice sportivo. Al suo fianco il capitano De Rose. Sulla trequarti non ci sono dubbi sull'utilizzo di Valente, Luperini e Floriano. Il bomber Brunori continua a incrementare lo straordinario bottino di gol stagionali (23). In attacco pronto a subentrare nel corso della partita il prolifico Soleri.

A Monopoli una gara da non fallire, in attesa di ricevere la visita del Catania nell'atteso derby siciliano in programma il sabato che precede Pasqua. La stagione regolare si chiude con la trasferta sul campo del Bari già certo della promozione in serie B. Il Monopoli, intanto, continua a mettere in cassaforte punti: il ruolino di marcia della squadra guidata da mister Colombo è senza intoppi: sei vittorie consecutive e domani (mercoledì 6 aprile) recupera la gara contro il Taranto. Classifica, quindi, che potrebbe ancora cambiare.

Dirige l'arbitro Petrella di Viterbo

Sarà Claudio Petrella di Viterbo a dirigere la gara Monopoli-Palermo. L'arbitro laziale sarà coadiuvato dagli assistenti Mattia Bartolomucci di Ciampino e Massimiliano Bonomo di Milano. Quarto uomo Marco Russo di Torre Annunziata.

© Riproduzione riservata