Monopoli-Palermo, dubbi a centrocampo per Baldini (al rientro): chance per Damiani

Silvio Baldini torna a guidare il Palermo dopo la parentesi lontano dalla panchina (due turni) a causa del contagio da Covid. L'esito del tampone (negativo) consente all'allenatore toscano di (ri)prendere da vicino le redini della squadra rosanero. Sabato prossimo De Rose e compagni, reduci dalle vittorie, nette, contro Taranto e Picerno al "Barbera", volano in trasferta sul terreno di gioco del Monopoli.

I pugliesi hanno interrotto la straordinaria serie di vittorie consecutive (6). La squadra di mister Colombo è stata fermata dal Taranto nel recupero di campionato giocato allo stadio "Iacovone" perso per 2-0 (a segno anche l'ex rosanero Saraniti). La classifica nei piani alti si accorcia e vede quattro squadre in soli due punti: Catanzaro e Avellino a quota 62, il Monopoli fermo a 61 ed il Palermo a 60.

Baldini dovrebbe affidarsi al consueto 4-2-3-1 con in campo gli uomini che fin qui hanno dato maggiori garanzie di rendimento. Una formazione "ideale" che non dovrebbe presentare novità rispetto alle recenti uscite. Davanti al portiere Pelagotti, la difesa a quattro dovrebbe vedere in campo Accardi, Lancini, Marconi e Giron. In mediana al fianco del capitano De Rose non è escluso che torni in piedi il ballottaggio per una maglia fra Dall'Oglio, al rientro da squalifica, e Damiani. Più defilata l'ipotesi Odjer.

Sulla trequarti conferme a mani basse per Valente, Luperini e Floriano. La delicata gara contro il Monopoli non permette passi falsi e anche contro i pugliesi il Palermo si affida alla straordinaria vena realizzativa del bomber Brunori. L'italo-brasiliano ha toccato quota 23 gol in questa stagione ed è pronto a scardinare la difesa pugliese. Spesso presente nel tabellino dei marcatori Soleri, pronto a subentrare nel corso del match.

Le probabili formazioni

PALERMO (4-2-3-1): Pelagotti; Accardi, Lancini, Marconi, Giron; De Rose, Damiani (Dall'Oglio); Valente, Luperini, Floriano; Brunori. Allenatore: Baldini.

MONOPOLI (3-5-2): Loria; Arena, Bizzotto, Pambianchi; Viteritti, Langella, Vassallo, Morrone, Guiebre; Starita , Grandolfo. Allenatore: Colombo.

Dirige l'arbitro Petrella di Viterbo

Sarà Claudio Petrella di Viterbo a dirigere la gara Monopoli-Palermo. L'arbitro laziale sarà coadiuvato dagli assistenti Mattia Bartolomucci di Ciampino e Massimiliano Bonomo di Milano. Quarto uomo Marco Russo di Torre Annunziata.

