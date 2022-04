Monopoli-Palermo, stop per Floriano (gastroenterite): ipotesi Soleri sulla trequarti

Per il Palermo di Silvio Baldini si avvicina la trasferta di Monopoli. La formazione rosanero scende in campo sabato pomeriggio (ore 14.30) allo stadio stadio "Vito Simone Veneziani" contro i pugliesi di Colombo. Gara da non fallire per Pelagotti e compagni nel terzultimo impegno prima della conclusione della stagione regolare.

L'allenatore toscano registra lo stop per Roberto Floriano. Il calciatore non ha preso parte all'allenamento mattutino di oggi, a causa di una gastroenterite virale. Le sue condizioni saranno rivalutate nelle prossime ore dallo staff medico, in vista della trasferta di Monopoli. Il resto dell'organico è a disposizione di Baldini che dovrebbe confermare modulo e giocatori utilizzati nelle ultime partite e dai quali ha maggiori garanzie di rendimento.

In porta conferma per Pelagotti, difesa con Accardi a destra, Lancini e Marconi centrali e il francese Giron sulla sinistra. Dubbi a centrocampo sul calciatore da affiancare al capitano De Rose. Si contendono una maglia Damiani e Dall'Oglio, quest'ultimo al rientro dopo un turno di squalifica e favorito per giocare titolare. In attesa di sciogliere il dubbio sull'utilizzo di Floriano, l'alternativa in caso di defezione dell'ex Bari potrebbe essere Soleri. A destra Valente e Luperini centrale. I trequartisti agiranno alle spalle del bomber Brunori. Domani (venerdì 8 aprile) alle ore 13 conferenza stampa di Baldini.

Il Monopoli ha interrotto a Taranto una lunga striscia di vittorie consecutive ed è fermo a quota 61 punti, una lunghezza in più del Palermo. Contro i rosanero l'allenatore dei pugliesi dovrebbe confermare il 3-5-2. Davanti al portiere Loria, difesa composta da Arena, Bizzotto e Pambianchi; robisto centrocampo con Viteritti, Hamlili, Vassallo, Morrone e Mercadante; in attacco il tandem offensivo composto da Starita e Grandolfo. Non saranno del match gli indisponibili Basile e Rossi, squalificato Langella.

Le probabili formazioni

MONOPOLI (3-5-2): Loria; Arena, Bizzotto, Pambianchi; Viteritti, Hamlili, Vassallo, Morrone, Mercadante; Starita, Grandolfo. Allenatore: Colombo.

PALERMO (4-2-3-1): Pelagotti; Accardi, Lancini, Marconi, Giron; De Rose, Dall’Oglio (Damiani); Valente, Luperini, Soleri (Floriano); Brunori. Allenatore: Baldini.

Dirige l'arbitro Petrella di Viterbo

Sarà Claudio Petrella di Viterbo a dirigere la gara Monopoli-Palermo. L'arbitro laziale sarà coadiuvato dagli assistenti Mattia Bartolomucci di Ciampino e Massimiliano Bonomo di Milano. Quarto uomo Marco Russo di Torre Annunziata.

