Il Palermo batte il Taranto 5-2, i rosa si avvicinano al terzo posto. La partita minuto per minuto

FINITA

93': TARANTO-GOL. Tocco sottoporta di Zullo sugli sviluppi di un corner e raddoppio per i pugliesi

tre minuti di recupero

91': PALERMO-GOL. Fuga verso la porta del Taranto di Soleri che con un preciso rasoterra firma il 5-1

90': ammonizione per Soleri

90': Chiorra strepitoso su tiro ravvicinato di De Rose

86': ancora un cambio per Nardini con l'ingresso di Fella al posto di Luperini

85': conclusione di Labriola con palla fuori

83': cambio nel Taranto. Fuori De Maria e in campo Mastromonaco

80': sostituzione per il Palermo con l'ingresso di Silipo al posto di Valente

75': cartellino giallo per il palermitano Civilleri

75': ci prova capitan De Rose con tiro che si spegne sopra la traversa

73': Nardini opera un doppio cambio. Fuori Brunori e dentro Soleri e in camoo Felici al posto di Floriano

69': PALERMO-GOL. Tiro di Luperini (deviato) e palla in fondo al sacco per il poker rosanero

65': cartellino giallo a Damiani per fallo su Saraniti

64': cambia ancora Laterza. Fuori Di Gennaro ed al suo posto Ferrara

61': ancora Luperini con tiro centrale respinto da Chiorra

60': clamoroso errore da due passi di Luperini che non riesce a tirare in porta

59': Benassai ferma la corsa di Valente ed è ammonito

57': Doppio cambio per il Taranto. Fuori Pacilli e dentro Manneh, in campo Santarpia al posto di Giovinco

55': azione insistita di Valente che invece di mettere la palla al centro tenta la conclusione persosale alzata in angolo da Chiorra

52': TARANTO-GOL. Veloce azione sulla sinistra e girata al volo di Di Gennaro che accorcia le distanze

50': calcio di punizione di Giovinco con traiettoria che non inquadra lo specchio della porta rosanero

48': cross dalla sinistra di Floriano respinto da Zurlo

46': primo cambio per i rosa. Fuori Dall'Oglio e dentro Damiani

SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

42': girata al volo di Valente con palla sul fondo

41': PALERMO-GOL. L'inarrestabile Brunori ribadisce in rete la respinta di Chiorra su tiro di Floriano

40': tiro-cross velenoso di Giron respinto da Chiorra

37': ammonizione per Di Gennaro per fallo su De Rose

36': PALERMO-GOL. Tocco delizioso sottoporta di Brunori su assist di Valente e raddoppio dei rosanero. Ventesimo gol stagionale per il numero 9

32': fallo di Dall'Oglio ai danni di Labriola e cartellino giallo (era diffidato)

30': Valente sulla destra ha sui piedi una buona occasione ma il tiro ravvicinato è deviato in corner

29': Labriola si invola sulla sinistra e serve Pacilli il cui tiro termina alto

28': Palermo vicino al raddoppio con il guizzo di Brunori e sinistro che termina di poco fuori

24': occasione per il Taranto con il debole sinistro di Saraniti respinto dalla difesa rosanero

21': ci prova De Rose con conclusione bloccata dall'attento Chiorra

20': Zullo anticipa Brunori al limite dell'area tarantina

15': Brunori calcia su Chiorra in uscita

13': calcio di punizione di Di Gennaro respinto dalla difesa rosanero

8': Taranto pericoloso con il tiro al volo di Giovinco deviato in angolo

7': paratissima di Pelagotti sul tiro di Di Gennaro (altro ex rosanero) e palla in angolo

6': ancora Palermo con il tiro di Brunori bloccato a terra dal portiere dei pugliesi

5': brivido per i rosanero con l'ex Saraniti in piena area fermato dall'uscita di Pelagotti

3': PALERMO-GOL. Sugli sviluppi del corner il colpo di testa di Luperini termina in fondo al sacco

2': ci prova De Rose con il tiro del capitano deviato in angolo

1': lungo lancio di Valente per Brunori anticipato dall'uscita di Chiorra

Queste le formazioni ufficiali della gara Palermo-Taranto, valevole per la 22ª giornata del campionato di serie C 2021-2022, in programma alle ore 14.30.

PALERMO: 1 Pelagotti; 4 Accardi, 79 Lancini, 15 Marconi, 3 Giron; 20 De Rose (cap.), 11 Dall’Oglio; 30 Valente, 17 Luperini, 7 Floriano; 9 Brunori. A disposizione: 12 Massolo, 6 Crivello, 10 Silipo, 16 Somma, 21 Damiani, 23 Fella, 25 Buttaro, 27 Soleri, 33 Perrotta, 75 Felici, 77 Doda. Allenatore: Nardini.

TARANTO: 22 Chiorra, 5 Zullo, 6 Riccardi, 9 Saraniti (cap.), 15 Pacilli, 20 Labriola, 21 Di Gennaro, 23 Benassai, 28 Civilleri, 32 Giovinco, 97 De Maria. A disposizione: 1 Loliva, 12 Antonino, 2 Tomassini, 3 Ferrara, 11 Santarpia, 17 Granata, 18 Turi, 33 Manneh, 72 Mastromonaco, 88 Cannavaro. Allenatore: Laterza.

Arbitro: Longo (Paola).

Assistenti: Giorgi (Legnano) - Vettorel (Latina).

Quarto Ufficiale: Catanoso (Reggio Calabria).

