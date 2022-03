Palermo, contro il Taranto tornano Massolo e Lancini: ballottaggio Marconi-Perrotta

Turno infrasettimanale per il Palermo. I rosanero di Baldini (il tecnico è positivo al Covid, al suo posto il vice Nardini) ricevono domani (mercoledì 30 marzo) allo stadio "Barbera" il Taranto. Una gara da non fallire per rincorrere le migliori posizioni playoff. Brunori e compagni si lasciano alle spalle il deludente pareggio di Pagani e puntano a conquistare l'intera posta in palio per dare una accelerata al proprio cammino.

Sul fronte formazione, nel 4-2-3-1 che scenderà in campo contro i pugliesi di mister Laterza si va verso il ritorno di Massolo tra i pali. Al centro della difesa Lancini dovrebbe partire titolare con al suo fianco uno fra Marconi e Perrotta. A destra conferma per Accardi e il francese Giron sulla corsia opposta.

In mediana, al fianco del capitano De Rose dovrebbe spuntarla Dall'Oglio, in ballottaggio con Damiani. Odjer, espulso nel corso della trasferta del turno precedente, è squalificato. Non dovrebbero esserci novità sulla trequarti con le conferme di Valente (a destra), Luperini (centrale) e Floriano (a sinistra). Soleri pronto ad entrare in campo nel corso della partita.

Il ciclo di tamponi effettuato oggi pomeriggio (29 marzo) sull'intero gruppo squadra del Palermo, in seguito alla positività riscontrata per Baldini, non ha evidenziato alcun nuovo caso di contagio. Nella mattinata di domani, giorno gara, verrà effettuato un nuovo ciclo di tamponi prima del match casalingo contro il Taranto.

I convocati del Taranto

Terminato l’allenamento di rifinitura, l'allenatore del Taranto Giuseppe Laterza ha stilato la lista dei giocatori convocati per la partita contro il Palermo. Ecco l'elenco. Chiorra, Antonino, Loliva, Zullo, Benassai, Granata, Riccardi, Ferrara, Tomassini, Turi, De Maria, Di Gennaro, Civilleri, Cannavaro, Labriola, Saraniti, Giovinco, Pacilli, Manneh, Santarpia, Mastromonaco. Assente lo squalificato Marsili e gli infortunati Barone, Diaby, Falcone, Guatamacchia e Versienti.

Palermo-Taranto, i precedenti

Sono ventidue le sfide tra Palermo e Taranto. Il bilancio è favorevole ai rosanero con 12 vittorie, 8 pareggi e due sconfitte.

Le probabili formazioni

PALERMO (4-2-3-1): Massolo (Pelagotti); Accardi, Lancini, Perrotta (Marconi), Giron; De Rose, Dall’Oglio (Damiani); Valente, Luperini, Floriano; Brunori. Allenatore: Nardini.

TARANTO (4-2-3-1): Chiorra; Tommasini, Riccardi, Benassai, Ferrara; Civilleri, Cannavaro; Mastromonaco, Giovinco, Manneh; Santarpia. Allenatore: Laterza.

Dirige l'arbitro Longo di Paola

Sarà Federico Longo di Paola a dirigere la gara Palermo-Taranto. L'arbitro calabrese sarà coadiuvato dagli assistenti Fabrizio Giorgi di Legnano e Veronica Vettorel di Latina. Quarto uomo Luigi Catanoso di Reggio Calabria.

