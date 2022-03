Palermo, Baldini ha il Covid. Nardini: "Dobbiamo arrivare ai playoff al meglio"

L'allenatore del Palermo Silvio Baldini è positivo al Covid. Lo si è appreso oggi, dal momento che al suo posto, alla conferenza stampa in vista della gara di campionato contro il Taranto in programma domani, mercoledì 30 marzo, allo stadio Renzo Barbera, per il recupero della ventiduesima giornata di serie C, si è presentato l'allenatore in seconda Mauro Nardini. Con lui il direttore sportivo Renzo Castagnini. Baldini naturalmente domani non andrà in panchina e sarà sostituito da Nardini.

"I ragazzi si impegnano tantissimo - ha detto il vice di Baldini -, adesso inizia per noi un nuovo campionato per arrivare ai playoff nel migliore dei modi. Nelle gare contro Fidelis Andria, Potenza e Paganese siamo partiti per giocare come abbiamo fatto ad Avellino, poi ci sono stati alcuni imprevisti".

"Non credo che la squadra abbia perso entusiasmo - sottolinea l'allenatore in seconda - , nelle fasi finali di un campionato succede che la grande autostima può anche andarci contro e nelle ultime tre partite abbiamo avuto alcuni episodi a sfavore. Nel corso degli allenamenti - sottolinea Nardini - il livello qualitativo è alto, dobbiamo essere quelli di tre partite fa. Sin dal primo minuto facciamo vedere che giochiamo in casa e che siamo forti".

Sulla stessa lunghezza d'onda il ds Castagnini. “La squadra ha affrontato le partite con mentalità vincente, poi capitano momenti in cui arrivano tre pareggi contro squadre di bassa classifica. Dobbiamo tornare ad essere la squadra che ha fatto cinque gol ma ci sono anche gli avversari che dobbiamo sfidare. I conti però facciamoli alla fine - sottolinea il dirigente del club rosanero - , giochiamo i playoff in modo importante e poi vediamo".

"La classifica dice che siamo in ritardo, mi aspettavo che si potesse fare meglio. Non pensavamo di essere sesti in classifica - puntualizza Castagnini - ma di essere più avanti. Da qualche giocatore mi aspettavo qualcosa in più ma sono ragazzi che si impegnano e sono convinto che chi ha fatto meno possa toglierci delle soddisfazioni".

