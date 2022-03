Palermo-Taranto, dubbi in difesa: Dall'Oglio torna al fianco di De Rose

Il Palermo si lascia alle spalle il deludente pareggio in casa della Paganese e si prepara all'immediato recupero di campionato in programma mercoledì pomeriggio (ore 14.30) allo stadio "Barbera" contro il Taranto. Rientrato l'allarme per il possibile rinvio del match a causa dei casi di posititvità al Covid nelle fila della formazione pugliese, Silvio Baldini collauda lo schieramento da opporre alla squadra di Giuseppe Laterza.

L'allenatore toscano rivede i piani dopo la prestazione di Pagani e non sono escluse variazioni nella formazione titolare. In primis il portiere: contro la Paganese si è rivisto Pelagotti e, nonostante alcune disattenzioni, potrebbe essere il titolare anche contro il Taranto con Massolo ancora in panchina. In difesa i punti fermi dovrebbero essere ai lati con Accardi sulla destra e Giron a sinistra. In mezzo Baldini deve valutare le condizioni di Lancini che, non al top della condizione, ha saltato la gara di domenica scorsa. In caso di nuova defezione al suo posto dovrebbe giocare Buttaro al fianco di Perrotta.

Odjer nel turno precedente ha rimediato l'espulsione per doppia ammonizione nel giro di pochi minuti. In mediana al fianco del capitano De Rose potrebbe tornare titolare Dall’Oglio con Damiani in panchina. Sulla trequarti non ci sono dubbi sulle conferme di Valente a destra, Luperini al centro e Floriano a sinistra. Soleri, titolare contro la squadra di Grassadonia, si accomoda nuovamente in panchina pronto ad entrare nel corso della gara. Prima punta Brunori a caccia di altri gol per incrementare il bottino personale (19 reti stagionali). Domani (martedì 29 marzo) alle ore 12:30 conferenza stampa di Baldini.

Dirige l'arbitro Longo di Paola

Sarà Federico Longo di Paola a dirigere la gara Palermo-Taranto. L'arbitro calabrese sarà coadiuvato dagli assistenti Fabrizio Giorgi di Legnano e Veronica Vettorel di Latina. Quarto uomo Luigi Catanoso di Reggio Calabria.

© Riproduzione riservata