Paganese-Palermo 1-0, la diretta: gran tiro di De Rose, Baiocco si salva in angolo

33': fallo di Cretella (ammonito) ai danni di De Rose e calcio di punizione per i rosanero

31': il colpo di testa di Marconi si spegne sopra la traversa

29': gran destro di De Rose con Baiocco che si salva in angolo29': Luperini fermato da Tommasini e calcio di punizione per i rosanero

28': scontro aereo fra Valente e De Santis, gioco fermo

22': PAGANESE-GOL. Errore in difesa e Tommasini si invola e tira, sulla corta respinta di Pelagotti Cretella il vantaggio

20': cross basso dalla sinistra di Giron allontanato dalla difesa campana

20': fallo di De Rose su Cretella e ammonizione per il capitano rosanero

14': Luperini defilato sulla sinistra cerca la sponda al centro ma la palla termina fuori

13': Marconi ferma l'incursione in area di Tommasini

11': cross dalla destra di Valente per Brunori, anticipato da Scanagatta

8': tiraccio al volo di Giron con palla a lato

5': fortuita pallonata al volto per Brogni, il gioco riprende dopo alcuni minuti di stop

3': sugli sviluppi del corner Baiocco non trattiene la sfera e la difesa campana si rifugia in angolo

2': Soleri affonda sulla sinistra e viene fermato in angolo da Scanagatta

PARTITA INIZIATA

Queste le formazioni ufficiali della gara Paganese-Palermo, valevole per la 34ª giornata del campionato di serie C 2021-2022, in programma alle ore 14.30.

PAGANESE: 1 Baiocco, 4 Sbampato, 5 Murolo, 6 Brogni, 8 Firenze, 18 Tommasini, 21 Zanini (cap.), 22 De Santis, 24 Cretella, 25 Scanagatta, 26 Guadagni. A disposizione: 12 Pellecchia, 30 Avogadri, 7 Celesia, 13 Martorelli, 16 Volpicelli, 27 Iannone. Allenatore: Grassadonia.

PALERMO: 1 Pelagotti; 25 Buttaro, 16 Somma, 15 Marconi, 3 Giron; 20 De Rose (cap.), 21 Damiani; 30 Valente, 17 Luperini, 27 Soleri; 9 Brunori. A disposizione: 12 Massolo, 4 Accardi, 6 Crivello, 7 Floriano, 10 Silipo, 11 Dall’Oglio, 19 Odjer, 23 Fella, 33 Perrotta, 75 Felici, 77 Doda, 79 Lancini. Allenatore: Baldini.

Arbitro: Marini (Trieste).

Assistenti: Monaco (Termoli) - Moroni (Treviglio).

Quarto Ufficiale: Di Francesco (Ostia Lido).

