Il Palermo pareggia con la Paganese, brusca frenata nella corsa playoff

Il Palermo non va oltre il 2-2 in casa della Paganese e mette in fila il terzo pareggio consecutivo contro squadre che lottano per evitare la retrocessione: Fidelis Andria, Potenza e, appunto, Paganese. I rosanero vedono allontanarsi la possibilità di andare al terzo posto nella griglia playoff, per i campani invece un prezioso punto che fa morale nella corsa alla salvezza. La squadra di Silvio Baldini ribalta il vantaggio dei locali con Cretella e si porta avanti con il gol di Brunori su calcio di rigore (diciannovesimo centro stagionale per il bomber) e la zampata di Valente ma subisce il raddoppio, sempre su calcio di rigore, firmato da Tommasini. Un punto che porta De Rose (ammonito, era in diffida) e compagni a quota 54 punti. Mercoledì prossimo (30 marzo) si torna in campo, al “Barbera” post Nazionale azzurra, nel recupero contro il Taranto.

Baldini conferma il 4-2-3-1. In porta la novità Pelagotti con Massolo in panchina. In difesa Buttaro a destra, Somma e Marconi centrali e il francese Giron sulla sinistra. A centrocampo Damiani vince il ballottaggio con Dall’Oglio e gioca al fianco del capitano De Rose. Sulla trequarti spazio subito a Soleri (ha vinto la concorrenza con Floriano) a sinistra con Luperini centrale e Valente a destra. In avanti la prima punta Brunori. Gli azzurrostellati di Grassadonia con otto assenti fra infortunati e squalifiche.

L’avvio di gara è molto lento e dopo alcune fasi di studio è la Paganese a sbloccare lo score. Minuto 22: Cretella raccoglie una corta respinta di Pelagotti (tiro di Tommasini) e firma il vantaggio. Al 45’ calcio di rigore per il Palermo. Fallo di Brogni ai danni di Brunori: dal dischetto lo stesso Brunori spiazza Baiocco, diciannovesimo gol per il bomber rosanero.

Nella seconda frazione di gioco, subito doppio cambio per il Palermo. Baldini manda in campo Crivello al posto di Giron e Floriano al posto di Damiani. L’ingresso di Floriano crea difficoltà alla difesa campana sulla sinistra ed al 55’ il Palermo ribalta il punteggio. Valente trova la zampata giusta e firma il raddoppio con un tiro ravvicinato. Al 61’ Baldini toglie dal campo Soleri e inserisce Odjer.

Al 66' calcio di rigore per la Paganese per fallo di Crivello in area rosanero ai danni di Tommasini. Dagli undici metri lo stesso attaccante non sbaglia il 2-2. Al 90' espulso Odjer per doppia ammonizione. Il secondo giallo per fallo ai danni di Iannone. Minuto di recupero (quattro) senza sussulti. Il Palermo manca la vittoria e rallenta ulteriormente la marcia playoff.

