Paganese-Palermo, Baldini: "Rimbocchiamoci le maniche senza piangerci addosso"

Il Palermo torna dalla trasferta di Pagani con un punto. Il 2-2 dei rosanero allo stadio "Torre" consente a De Rose e compagni di compiere solo un piccolo passo in avanti nella corsa playoff. Terzo pareggio consecutivo per la truppa di Silvio Baldini che torna in campo già il prossimo mercoledì nel recupero del "Barbera" contro il Taranto.

"Non abbiamo sofferto - ha detto l'allenatore toscano nel post gara - , dobbiamo rimboccarci le maniche senza piangerci addosso. Se facevamo gol il discorso era diverso, la squadra ha preso gol su episodi particolari. Cerchiamo di non drammatizzare, non serve a niente. Pensiamo invece al Taranto".

"Io vorrei vincere tutte le partite - sottolinea Baldini - , non so se ci riusciremo ma ci proveremo. Vediamo che posizione arriviamo nei playoff e ce la giochiamo. Spiace perché sono punti che potevano darci una classifica migliore ma non ci resta che giocare le ultime partite". Sulla scelta di riaffidare la difesa della porta a Pelagotti ha detto: "Per 4-5 partite ho voluto provare Massolo ma in allenamento ho visto da Pelagotti segnali positivi".

