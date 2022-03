Palermo, contro la Paganese ballottaggio Marconi-Perrotta in difesa: chance per Silipo

Si avvicina la seconda trasferta consecutiva per il Palermo di Baldini. Archiviato il pareggio di Potenza, i rosanero proseguono la preparazione in vista della gara di Pagani, in provincia di Salerno, contro la formazione guidata da mister Grassadonia in programma domani (domenica 27 marzo) alle 14.30 allo stadio "Marcello Torre". L'allenatore toscano registra solo due assenze (Doda e Marong). Per il resto il gruppo è al completo con qualche dubbio in difesa e sulla trequarti nel consueto 4-2-3-1.

Confermata la presenza di Massolo a difesa della porta rosanero. Davanti al portiere la linea a quattro pedine dovrebbe vedere in campo, salvo novità dell'ultima ora, Accardi a destra e Giron sulla corsia sinistra. Al centro Lancini affiancheà uno fra Perrotta e Marconi con quest'ultimo che dovrebbe spuntarla a partire titolare. A centocampo il capitano De Rose agirà con la collaborazione di Dall'Oglio. Damiani dovrebbe partire dalla panchina ed avere minutaggio nel corso della sfida contro i campani. Sulla trequarti, a destra, giocherà Valente e Luperini centrale. Ballottaggio sulla sinistra fra Silipo e Floriano con l'ex Roma che molto probabilmente farà parte dell'undici iniziale. Brunori prima punta con Soleri pronto a subentrare durante il match.

La Paganese attende la visita del Palermo e registra molte assenze fra infortuni e squalifiche che modificano i piani di Grassadonia. Al termine della rifinitura odierna il tecnico ha diramato la lista dei convocati per il match di domani contro il Palermo. Saranno indisponibili Castaldo che prosegue il lavoro differenziato per recuperare dall’infortunio alla caviglia sinistra, Del Regno a causa di un affaticamento muscolare, Tissone per una distrazione del collaterale mediale del ginocchio destro, Diop a causa di trauma distorsivo al ginocchio destro, Perlingieri per trauma contusivo alla spalla destra, i tempi di recupero verranno valutati nei prossimi giorni dallo staff medico azzurrostellato. Assenti anche Konate, Manarelli e Bensaja squalificati.

Le probabili formazioni

PAGANESE (3-5-2): Baiocco; Sbampato, De Santis, Murolo; Martorelli, Zanini, Firenze, Cretella, Volpicelli; Guadagni, Tommasini. Allenatore: Grassadonia.

PALERMO (4-2-3-1): Massolo; Accardi, Lancini, Marconi (Perrotta), Giron; De Rose, Dall'Oglio (Damiani); Valente, Luperini, Silipo (Floriano); Brunori. Allenatore: Baldini.

Dirige l'arbitro Marini di Trieste

Sarà Niolò Marini di Trieste a dirigere la gara Paganese-Palermo. L'arbitro friulano sarà coadiuvato dagli assistenti Giacomo Monaco di Termoli e Nicolò Moroni di Treviglio. Quarto uomo Dario Di Francesco di Ostia Lido.

