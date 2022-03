Paganese-Palermo, Baldini: "Se vogliamo la B non possiamo più nasconderci"

Obiettivo vittoria per il Palermo di Silvio Baldini. Il tecnico toscano prepara la sfida sul campo della Paganese nella trasferta in terra campana per De Rose e compagni in programma domani (domenica 27 marzo). L'allenatore nel corso degli allenamenti settimanali ha provato varie soluzioni tattiche in ogni reparto.

"Se vogliamo andare in serie B non possiamo più nasconderci - ha chiarito Baldini nel corso della conferenza stampa pre-match - . Il Palermo deve andare in B e non bisogna semplicemente fare un buon campionato. Bisogna avere il coraggio di assumersi delle responsabilità, senza difendere l'ipocrisia, questo i giocatori lo sanno. I ragazzi si sono allenati bene, devo metterli nelle condizioni di fare un grande campionato. Il campo darà la risposta".

"Queste partite devono dire chi siamo - ha aggiunto l'allenatore di Massa - , senza misurare parole o situazioni e cercando di portare il Palermo più in alto possibile. Contro le squadre 'piccole' dobbiamo migliorare cercando di fare capire che il pericolo siamo noi stessi e non gli avversari. Contro la Paganese sarà una partita calda, loro si devono salvare". Baldini annuncia l'assenza di Lancini: "Ieri ha interrotto l'allenamento, non si è sentito bene ed è tornato a casa. Oggi si è allenato ma non si sente di giocare. Ci sarà un altro. Domani serve una grande prestazione come a Francavilla, non si può sbagliare".

