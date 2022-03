Palermo, Baldini ricompatta il gruppo per la Paganese: Valenti in diffida

Dimenticare in fretta la deludente prestazione di Potenza e riprendere il cammino nella corsa playoff. Il Palermo ha portato via solo un punto dalla trasferta in terra lucana (secondo pareggio consecutivo) e in classifica occupa la sesta posizione con 53 punti. La squadra di Silvio Baldini adesso prova a voltare pagina e si concentra sul prossimo avversario. La strigliata del tecnico rosanero nel post gara di domenica scorsa proverà a dare una scossa al gruppo che ha raddrizzato la gara del "Viviani" sono negli ultimi minuti.

Domenica prossima (27 marzo) De Rose e compagni giocheranno la seconda trasferta consecutiva con il match in casa della Paganese. I campani sono reduci dalla sconfitta, seppur di misura, contro la Fidelis Andria in uno dei tanti scontri diretti che mettono in palio punti pesanti in chiave salvezza. Terza sconfitta nelle ultima cinque gare per la formazione di Gianluca Grassadonia ferma in terzultima posizione con 30 punti.

Gli allenamenti della settimana serviranno all'allenatore toscano per cercare di ricompattare il gruppo e affrontare nel migliore dei modi la gara di Pagani. Sul fronte formazione non è escluso che ci saranno cambiamenti in ogni reparto. Intanto nell'elenco dei calciatori in diffida è entrato Nicola Valente: il centrocampista ha rimediato un cartellino giallo nel corso della gara di Potenza e, in caso di nuova ammonizione, andrà in squalifica.

La Curva Nord 12: "Alcuni giocatori non hanno a cuore la maglia"

Il pareggio rimediato in extremis a Potenza non è andato giù ai tifosi rosanero. In un post pubblicato su Facebook gli ultras della Curva Nord 12 hanno commentato con amarezza l'esito della trasferta in terra lucana: "La nostra tenacia nel voler trasmettere la giusta carica alla squadra cammina di pari passo con la rabbia nel vedere la stessa sbandare in balia degli eventi che una partita presenta - si legge nel post dei tifosi - . Notare che l’approccio alle partite cambia di volta in volta ci fa incavolare e le parole del mister ne danno conferma. Non è la prima volta che la squadra esprime queste prestazioni ridicole per poi provare a rimediare, adesso è certo che alcuni non hanno a cuore la nostra maglia. Noi vogliamo gente che lotta dal primo all'ultimo minuto non vogliamo più vedere gente che non è pronta a combattere per questa maglia. Non intendiamo mollare di un centimetro e questo lo pretendiamo da tutti fino all’ultimo secondo di questo campionato! Prossima tappa: tutti a Pagani!"

