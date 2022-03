Al Palermo con la Paganese serve una scossa, Baldini punta su Soleri

Il Palermo prosegue la preparazione in vista del prossimo inpegno in campionato. De Rose e compagni domenica prossima andranno a far visita alla Paganese nella seconda gara in trasferta consecutiva. I rosanero si lasciano alle spalle le incertezze di Potenza e puntano al risultato positivo sul campo della formazione campana. Il post gara del turno precedente è stato caraterizzato dalla strigliata del tecnico Baldini, sottoscritta poche ore dopo dal presidente Mirri. Serve adesso una scossa per riprendere la marcia verso la volata finale playoff.

La squadra rosanero si attesta al sesto posto con 53 punti. Una sconfitta, due vittorie e due pareggi il ruolino di marcia nelle ultime cinque partite in campionato. La Paganese naviga in acque agitate: terzultimo posto in classifica con 30 punti, in piena zona retrocessione. La formazione campana guidata da Gianluca Grassadonia (panchina in bilico) è reduce da due sconfitte consecutive (tre in totale nelle ultime 5 gare) e non può permettersi passi falsi.

Occhio ai diffidati, sette rosanero a rischio squalifica

Sul fronte formazione Baldini, nel corso degli allenamenti settimanali, cercherà le migliori soluzioni tattiche per riprendere lo slancio in campionato. Tante le soluzioni da definire sia in difesa che a centrocampo. Nel reparto arretrato non dovrebbero esserci dubbi sulla presenza di Accardi ed in avanti il tecnico toscano punta molto sul rendimento di Soleri. Occhio al lungo elenco di calciatori in diffida: Accardi, Brunori, Dall’Oglio, Giron, Luperini, Odjer e Valente, se impiegati in campo, dovranno evitare di farsi ammonire e scongiurare l'espulsione nel turno successivo.

Dirige l'arbitro Marini di Trieste

Sarà Niolò Marini di Trieste a dirigere la gara Paganese-Palermo. L'arbitro friulano sarà coadiuvato dagli assistenti Giacomo Monaco di Termoli e Nicolò Moroni di Treviglio. Quarto uomo Dario Di Francesco di Ostia Lido.

Cambia l'orario di Palermo-Taranto: si anticipa alle 14.30

La Lega Pro ha reso noto il cambio di orario di Palermo-Taranto, recupero della terza giornata di campionato, rinviata per gli impegni della nazionale azzurra. La partita si giocherà il prossimo mercoledì 30 marzo alle ore 14.30 anzichè alle 21.

© Riproduzione riservata