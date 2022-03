Paganese-Palermo, dubbi in difesa per Baldini: ballottaggio Crivello-Giron

Si avvicina la trasferta con la Paganese per il Palermo di Silvio Baldini. La truppa rosanero prosegue gli allenamenti agli ordini del tecnico toscano in vista della seconda gara consecutiva lontano dal "Barbera". Domenica prossima (27 marzo) De Rose e compagni andranno a far visita alla formazione campana nel match di scena allo stadio "Torre" (calcio d'inizio alle 14.30). L'obiettivo è portare via l'intero bottino per riprendere lo slancio nella corsa ai playoff.

Sul fronte formazione Baldini dovrebbe confermare nel consueto modulo 4-2-3-1 Massolo tra i pali, difesa con Buttaro a destra, Lancini e Marconi centrali. A sinistra si contendono una maglia Crivello e Giron. A centrocampo, al fianco del capitano De Rose dovrebbe giocare uno fra Damiani e Dall'Oglio, meno chance per Odjer. Sulla trequarti a destra conferma per Valente ed al centro Luperini. Sulla sinistra non è da scartare l'ipotesi Silipo titolare che potrebbe vincere il ballottaggio con Floriano. Prima punta l'inamovibile Brunori, con Soleri pronto a subentrare nel corso della partita.

In casa Paganese il giudice sportivo ha squalificato per un turno due giocatori: non saranno della gara contro il Palermo il difensore Manarelli ed il centrocampista Bensaja, entrambi fermati per recidività in ammonizione. Nella squadra allenata da Gianluca Grassadonia restano in diffida Sbampato, Baiocco e De Santis.

Le probabile formazioni

PAGANESE (3-5-1-1): Baiocco; Sbampato, De Santis, Murolo; Perlingieri, Cretella, Tissone, Brogni, Zanini; Firenze; Tommasini. Allenatore: Grassadonia.

PALERMO (4-2-3-1): Massolo; Buttaro, Lancini, Marconi, Crivello (Giron); De Rose, Dall'Oglio (Damiani); Valente, Luperini, Silipo (Floriano); Brunori. Allenatore: Baldini.

Dirige l'arbitro Marini di Trieste

Sarà Niolò Marini di Trieste a dirigere la gara Paganese-Palermo. L'arbitro friulano sarà coadiuvato dagli assistenti Giacomo Monaco di Termoli e Nicolò Moroni di Treviglio. Quarto uomo Dario Di Francesco di Ostia Lido.

© Riproduzione riservata