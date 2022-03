Palermo, Baldini al lavoro per la Paganese: ipotesi Damiani titolare

Fari puntati sulla trasferta di Pagani. Il Palermo prosegue la preparazione in vista del match in terra campana contro la squadra di Gianluca Grassadonia che, nel recupero giocato oggi (mercoledì 23 marzo), ha pareggiato 1-1 allo stadio "Viviani" di Potenza e si attesta in terzultima posizione in classifica.

Il tecnico Silvio Baldini sembra orientato a confermare le prime linee per la seconda trasferta consecutiva di De Rose e compagni. I rosanero vogliono tornare alla vittoria (l'ultima ad Avellino) per rilanciare la corsa nella volata finale per i playoff. Dopo la gara sul terreno di gioco della Paganese il calendario ha in programma il recupero di mercoledì 30 marzo, al "Barbera", contro il Taranto.

Sul fronte formazione, in attesa di possibili novità tattiche che emergono dagli allenamenti in vista della gara di domenica prossima contro la Paganese, non ci sono dubbi sulla presenza di Massolo tra i pali. Il reparto difensivo dovrebbe vedere in campo Buttaro a destra, Lancini e Marconi centrali e Giron sulla sinistra. A centrocampo, al fianco del capitano De Rose, potrebbe rivedersi Damiani con Dall'Oglio in panchina. Sulla trequarti Baldini potrebbe optare per la presenza da titolare di Soleri insieme a Valente e Luperini ed alle spalle della prima punta Brunori.

Le probabili formazioni

PAGANESE (3-5-1-1): Baiocco; Sbampato, De Santis, Murolo; Perlingieri, Cretella, Bensaja, Manarelli, Zanini; Firenze; Tommasini. Allenatore: Grassadonia.

PALERMO (4-2-3-1): Massolo; Buttaro, Lancini, Marconi, Giron; De Rose, Damiani; Valente, Luperini, Soleri (Floriano); Brunori. Allenatore: Baldini.

