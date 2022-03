Palermo, Crivello pronto al rientro ad Avellino: Perrotta out, gioca Marconi

Due vittorie, cinque pareggi e sette sconfitte. Magrissimo il bottino del Palermo lontano dal "Barbera": il rendimento dei rosanero in trasferta non migliora. Davanti ai propri tifosi De Rose e compagni hanno, invece, il secondo miglior ruolino di marcia del girone (11 vittorie, 4 pareggi, nessuna sconfitta) . La speciale classifica è guidata dalla Virtus Francavilla. Il calendario presenta alla truppa di Silvio Baldini la difficile gara esterna in programma domenica 13 marzo (alle 14.30) al "Partenio" di Avellino. Di fronte ci sarà la compagine biancoverde guidata da Carmine Gautieri, quarta forza del torneo, con un bilancio di due vittorie ed un pareggio dall'arrivo del nuovo tecnico.

Massolo o Pelagotti in porta ad Avellino?

Sul fronte formazione l'allenatore di Massa deve fare i conti con alcuni movimenti in difesa. Sembra in dirittura d'arrivo il rientro da infortunio di Crivello. Il calciatore era rimasto ai box per i postumi di una distrazione muscolare ad un polpaccio e dalla scosa settimana aveva iniziato a lavorare per accelerare il recupero con un percorso di riatletizzazione. In uscita, invece, c'è Perrotta che, ammonito nel corso della vittoria con la Vibonese del turno precedente, salterà per squalifica la trasferta in Campania. Al sui posto dovrebbe giocare Marconi. In porta, dopo la buona prova di Massolo tra i pali contro contro i calabresi di Nevio Orlandi, non è da escludere la conferma dello stesso anche nella prossima partita al posto di Pelagotti.

Avellino, positivi tre giocatori e un membro dello staff tecnico

In casa Avellino oggi (8 marzo), come da protocollo della Federcalcio, il gruppo squadra ha praticato un ciclo di tamponi nasofaringei. L’esito di quest’ultimo è stato negativo per tutti coloro i quali si sono sottoposti all’esame. Nella serata di ieri, invece, alle positività di Maniero, Murano e Ciancio si è aggiunta anche quella di un membro dello staff tecnico. Quest’ultimo è in isolamento presso il proprio domicilio. Il gruppo squadra proseguirà l’iter di prevenzione e controllo del contagio.

Dirige l'arbitro Tremolada di Monza

Sarà Paride Tremolada di Monza a dirigere la gara Avellino-Palermo. L'arbitro lombardo sarà coadiuvato dagli assistenti Francesco Valente di Roma 2 e Marco Lencioni di Lucca. Quarto ufficiale Nicolà Marini di Trieste.

