Palermo, Crivello torna in gruppo: ad Avellino Buttaro al posto di Accardi

Ultime indicazioni tecnico-tattiche per Silvio Baldini in vista della gara di domenica (13 marzo) allo stadio "Partenio" contro l'Avellino. Il Palermo, dopo la vittoria casalinga ai danni della Vibonese, torna a giocare in trasferta con l'obiettivo di far punti anche lontano dal "Barbera". Fra assenze per infortunio e squalifiche il tecnico toscano deve apportare dei correttivi alla formazione che opporrà ai biancoverdi di Carmine Gautieri.

In porta Massolo, Damiani o Dell'Oglio al fianco di De Rose

In porta dovrebbe giocare Massolo, già impiegato nella gara di domenica scorsa, preferito a Pelagotti. In difesa è certa l'assenza dello squalificato Perrotta. Nella linea a 4, a destra dovrebbe giocare Buttaro al posto di Accardi, quest'ultimo alle prese con una gastroenterite virale. I centrali Lancini e Marconi e conferma sulla fascia sinistra per il francese Giron. Crivello, che negli scorsi giorni aveva affrontato la lesione del gemello mediale del polpaccio destro, ha completato il processo di riatletizzazione e si è quindi unito al gruppo. A centrocampo resta in piedi il ballottaggio per una maglia fra Damiani e Dall'Oglio: uno dei due giocherà dal primo minuto al fianco del capitano De Rose.

Slitta il rientro di Fella, Soleri pronto ad entrare a gara in corso

Tutto confermato sulla trequarti con Valente a destra, Luperini centrale e Floriano a sinistra. Prima punta Brunori a caccia dell'ottava gara consecutiva con gol. Nel corso della partita il consuero inserimento di Soleri. Non è ancora pronto invece Fella che sta però proseguendo il percorso di ripresa in seguito alle conseguenze di una gonalgia al ginocchio destro, per un trauma contusivo distorsivo passato. Domani (sabato 12 marzo) alle 10:15 Baldini interverrà in conferenza stampa.

Avellino, un altro calciatore positivo nel gruppo squadra

In casa Avellino tiene banco la situazione legata alla positività di alcuni membri del gruppo squadra. Questa mattina è stato praticato un nuovo ciclo di tampone nasofaringeo e in seguito a quest’ultimo è risultato positivo un altro calciatore. La squadra è poi stata impegnata in un allenamento mattutino. Chiti ha continuato con il programma di terapie ed allenamento differenziato, Di Gaudio ha proseguito nel programma specifico propedeutico al reinserimento in gruppo e Kragl continua le terapie in seguito al problema al flessore accusato dopo la gara contro la Paganese. Gautieri è costretto a rinunciare agli indisponibili Maniero, De Francesco, Ciancio e Murano. Assenti per squalifica Bove e Silvestri.

Il tecnico Gautieri: "Assenze pesano, attenzione al Palermo"

"Nell’ultima partita contro la Paganese abbiamo fatto molto bene. Dobbiamo ripartire da quanto stiamo facendo sotto il profilo caratteriale. Dobbiamo comportarci come un branco di lupi, uniti e compatti - ha detto alla vigilia del match col Palermo l'allenatore dell'Avellino, Carmine Gautieri - . Certamente le assenze che abbiamo sono pesanti. Noi dobbiamo fare la partita perfetta, senza distrazioni. Le nostra mentalità deve essere sempre quella fatta vedere fino ad oggi, cercando di vincere tutte le partite".

Sulla situazione degli infortunati ha detto: "Di Gaudio non si è allenato. Mignanelli sta bene e sta migliorando la propria condizione giorno dopo giorno. Kragl non si è allenato fino a ieri, speriamo di recuperarlo per la gara. Mastalli è un giocatore importante, troverà spazio tra i titolari. In questo momento servono tutti i giocatori che ho a disposizione in rosa. Non dimentichiamoci che si giocherà ogni tre giorni e dobbiamo gestire l’energie fisiche". Per Gautieri il Palermo "è una buona squadra allenata da un bravo allenatore. Si tratta di una squadra tecnica con giocatori importanti in ogni reparto. In avanti segnano molto, con Brunori che sta facendo la differenza. Con loro non puoi avere cali di attenzione".

Le probabili formazioni

AVELLINO (4-3-3): Forte; Rizzo, Dossena, Scognamiglio, Tito; Carriero, Aloi, Mastalli; Micovschi, Plescia, Kanoute. Allenatore: Gautieri.

PALERMO (4-2-3-1): Massolo (Pelagotti); Buttaro, Lancini, Marconi, Giron; De Rose, Dall'Oglio (Damiani); Valente, Luperini, Floriano; Brunori. Allenatore: Baldini.

Arbitro: Tremolada di Monza

