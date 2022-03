Palermo, ballottaggio Massolo-Pelagotti: Perrotta out, si rivede Fella

Si avvicina la trasferta di Avellino per il Palermo di Silvio Baldini. I rosanero proseguono gli allenamenti in vista della delicata gara sul campo degli irpini, in programma domenica prossima (13 marzo) alle 14.30. De Rose e compagni puntano a fare risultato in terra campana per spezzare il deludente ruolino di marcia lontano dal "Barbera". Il tecnico toscano dovrebbe confermare gran parte della formazione che ha inflitto il netto 3-0 alla Vibonese nel turno precedente.

Nel 4-2-3-1 che i rosanero manderanno in campo contro i biancoverdi è certa l'assenza di Perrotta. Il giocatore è stato squalificato per un turno dal giudice sportivo e salterà il match. In porta resta in piedi il ballottaggio fra Massolo (buona la sua prova contro la Vibonese) e Pelagotti. Nella linea difensiva a 4 dovrebbero giocare Accardi (a destra), Lancini e Marconi centrali e Giron (a sinistra). Crivello ancora indisponibile.

A centrocampo non è stato sciolto il dubbio su chi affiancherà il capitano De Rose. Si contendono una maglia Damiani e Dall'Oglio, con quest'ultimo che dovrebbe spuntarla e partire dal primo minuto. Sulla trequarti non dovrebbero esserci scossoni: a destra conferma per Valente, al centro Luperini e sulla sinistra la maglia da titolare dovrebbe indossarla Floriano (Felici in panchina).

Fari puntati sulla prima punta Brunori: l'italo-brasiliano vuole incrementare il record di reti consecutive (è fermo a 7) per puntare al primo posto nella classifica dei cannonieri del girone. Nel corso del match pronti ad entrare in campo Soleri e Silipo. Fella, reduce da un infortunio, è tornato a lavorare in gruppo e non è escluso che possa avere minutaggio a gara in corso.

Carmine Gautieri, alla guida dell'Avellino da tre turni, deve invece registrare assenze fra di contagi da Covid e squalifiche. Non dovrebbero essere della partita Maniero, Kragl, Di Gaudio, De Francesco, Chiti, Ciancio e Murano. A loro si aggiungono gli squalificati Bove, Silvestri. Nel 4-3-3 che dovrebbe scegliere l'allenatore dei campani, in attacco spazio al tridente composto da Micovschi, Plescia e Kanoute.

Le probabili formazioni

AVELLINO (4-3-3): Forte; Rizzo, Dossena, Scognamiglio, Tito; Carriero, Aloi, Mastalli; Micovschi, Plescia, Kanoute. Allenatore: Gautieri.

PALERMO (4-2-3-1): Massolo (Pelagotti); Accardi, Lancini, Marconi, Giron; De Rose, Dall'Oglio (Damiani ; Valente, Luperini, Floriano (Fella); Brunori. Allenatore: Baldini.

Dirige l'arbitro Tremolada di Monza

Sarà Paride Tremolada di Monza a dirigere la gara Avellino-Palermo. L'arbitro lombardo sarà coadiuvato dagli assistenti Francesco Valente di Roma 2 e Marco Lencioni di Lucca. Quarto ufficiale Nicolà Marini di Trieste.

Palermo-Fidelis Andria, tutti i biglietti del "Barbera" a 1 euro

Contro la Fidelis Andria, nella partita casalinga del 16 marzo alle 15, il biglietto per assistere al match al Barbera costerà solo un euro, in tutti i settori, per uomini, donne, ragazzi e bambini di tutte le età. "Una tariffa unica - si legge in una nota del club rosanero - , dal valore simbolico, per tutto lo stadio: per chiamare a raccolta il pubblico rosanero, pur nel turno infrasettimanale pomeridiano, e accogliere così una proposta avanzata da alcuni organi di stampa negli ultimi giorni". I biglietti saranno disponibili a partire da venerdì 11 marzo alle ore 10, fino al giorno stesso della partita alle ore 14:55, o comunque fino a esaurimento disponibilità. I canali di vendita sono quelli tradizionali. I tagliandi saranno disponibili alla vendita fino alle ore 17:25 di sabato 5 marzo o comunque fino a esaurimento disponibilità.

© Riproduzione riservata