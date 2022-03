Palermo, Dall'Oglio verso una maglia da titolare ad Avellino

Si avvicina la delicata trasferta di Avellino per il Palermo di Silvio Baldini. I rosanero proseguono gli allenamenti in vista della gara di domenica prossima (ore 14.30) allo stadio "Partenio". De Rose e compagni vanno a caccia di un risultato positivo lontano dal "Barbera" per mantenere viva la corsa verso un posto nei playoff. Non sarà facile espugnare la "tana dei lupi" biancoverdi guidati da mister Gautieri, tecnico con il quale la formazione campana si è lasciata alle spalle il periodo di scarso rendimento sotto la guida Braglia.

Sul fronte formazione che l'allenatore toscano manderà in campo nel 4-2-3-1 anti-Avellino, gli allenamenti nei giorni a ridosso della sfida di domenica chiariranno gli ultimi dubbi di Baldini che dovrebbe confermare gran parte dell'undici iniziale che ha giocato e vinto contro la Vibonese nel turno precedente. Sembra maturare l'ipotesi di vedere a centrocampo Dall'Oglio in campo dal primo minuto, al fianco del capitano e punto fermo De Rose. A fargli posto sarebbe in quel caso Damiani che nelle ultime prestazioni non ha entusiasmato.

Sulla trequarti dovrebbe conservare una maglia titolare Valente: ottimo il suo rendimento, impreziosito dai gol. Un'altra pedina inamovibile è l'attaccante Brunori che dopo aver eguagliato il record di giornate consecutive a segno (sette) vuole incrementare il bottino personale di sedici reti stagionali. Sul fronte infortuni si registrano intanto progressi sia per Crivello che per Fella: i due giocatori potrebbero tornare a disposizione per la gara di Avellino.

La Vibonese vince di misura il recupero col Taranto

Torna alla vittoria la Vibonese. La formazione calabrese vince 1-0 la prosecuzione del match con il Taranto (era stato sospeso per nebbia al 50'). La rete decisiva che consegna tre punti al gruppo di Orlandi porta la firma di Curiale al minuto 69. In classifica la Vibonese rimane in ultima posizione con 23 punti. I pugliesi si fermano a quota 35. Classifica: Bari 62 punti; Catanzaro 55; Virtus Francavilla 53; Avellino 52; Monopoli 49; Palermo 48; Turris 45 Latinas 42; Foggia 41; Picerno 40; Juve Stabia 39; Monterosi 37; Catania 36; Taranto 35; Campobasso 33; Acr Messina 32; Paganese 29; Potenza 26; Fidelis Andria 23; Vibonese 19.

