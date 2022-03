Palermo imbattibile al "Barbera", ad Avellino per spezzare il mal di trasferta

Il Palermo mette in cassaforte tre punti preziosi in chiave playoff e prosegue il cammino in campionato. Il successo netto ai danni della Vibonese ha ridato slancio ai rosanero dopo il ko di Francavilla. Il "Barbera" si rivela, ancora una volta, un fortino difficile da espugnare (11 vittorie, 4 pareggi, nessuna sconfitta) ma persiste il mal di trasferta (2 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte). Il calendario presenta la difficile gara esterna al "Partenio" di Avellino: i biancoverdi di Gautieri hanno dato una scossa al proprio cammino dall'arrivo del nuovo allenatore (due vittorie e un pareggio) e in classifica occupano la quarta posizione con 52 punti, quattro in più della squadra di Baldini.

In vista della sfida contro i campani, il tecnico rosanero potrebbe confermare le varie soluzioni che ha adottato nel corso della gara vinta contro la Vibonese. In porta è stato schierato dal primo minuto Massolo che ha dato fiducia al reparto anche se non è stato messo in difficoltà dalla sterile manovra d'attacco dei calabresi. La difesa, fra titolari e subentrati, non ha commesso sbavature con i vari Accardi, Giron, Lancini, Marconi e Perrotta. Pochi minuti in campo per Buttaro.

A centrocampo Damiani è stato sostituito nel corso del match al posto di un pimpante Dall'Oglio. Sulla trequarti prova positiva per Valente (suo il gol del vantaggio), Luperini e Floriano. Brunori ha messo la firma (settimo centro consecutivo, eguagliato il record del turco Sukru) nello score finale e incrementato il bottino personale. Bene anche Soleri che nei dieci minuti di impiego in campo ha siglato il definitivo 3-0.

Nuovo cambio d'orario per Palermo-Fidelis Andria

La Lega Pro ha cambiato ancora una volta l’orario della sfida fra Palermo e Fidelis Andria, valida per la tredicesima giornata di ritorno. Si giocherà alle 14.30 di mercoledì 16 marzo al "Barbera". La gara era originariamente in programma alle 21 e anticipata alle 16.30.

