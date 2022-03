Il Palermo si affida ai gol di Brunori, il Covid ferma tre giocatori dell'Avellino

Il Palermo di Silvio Baldini prosegue la preparazione in vista del prossimo impegno nel campionato di serie C. Il cammino altalenante dei rosanero (bene in casa, non altrettanto lontano dal Barbera) ha in calendario la tappa in trasferta sul terreno di gioco dell'Avellino. Una gara insidiosa nella quale De Rose e compagni cercheranno di interrompere la serie negativa lontano dai propri tifosi.

Non dovrebbero esserci grandi novità nel modulo che Baldini opporrà ai biancoverdi irpini. Gli allenamenti settimanali di avvicinamento alla gara del "Partenio" di domenica prossima (calcio d'inizio alle 14.30) chiariranno ulteriormente le idee all'allenatore toscano che punta a far risultato in terra campana. Nel 4-2-3-1 la presenza certa e inamovibile risponde al nome dell'italo-brasiliano Matteo Brunori. Il numero 9 rosanero, con la rete segnata alla Vibonese nel turno precedente, ha raggiunto il settimo centro consecutivo (sedicesimo gol stagionale) ed eguagliando il record di Sukru Gulesin della stagione 1950/51 di Serie A. L'attaccante, a suon di gol, punta a vincere la classifica cannnonieri. Al primo posto c'è il catanese Moro con 21 gol che nelle ultime giornate è rimasto a secco.

Il Covid, intanto, ferma tre giocatori dell'Avellino. L'attaccante Riccardo Maniero ha manifestato sintomi febbrili in seguito ai quali ha praticato il tampone nasofaringeo che ha dato come risultato la positività al virus. Il calciatore è in isolamento presso la propria abitazione. Oggi il gruppo squadra ha praticato un ciclo di tamponi nasofaringei ed al momento sono state riscontrate altre due nuove positività. Si tratta dei calciatori Jacopo Murano e Simone Ciancio. Entambi sono in isolamento presso le proprie abitazioni ed il resto dell'organico a disposizione del tecnico Gautieri prosegue l’iter di prevenzione e controllo del contagio come previsto dal protocollo della Federcalcio.

