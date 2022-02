Palermo, Doda pronto al rientro con la Virtus Francavilla: dubbio Crivello

Con il turno infrasettimanale di ieri (martedì 22 febbraio) è cambiata la classifica del girone C. Il Palermo, però, non è sceso in campo (contro il Taranto, si recupera il 30 marzo) per preservaere il manto erboso del "Barbera", sede della gara dell'Italia di Mancini contro la Macedonia del Nord per le qualificazioni al Mondiale in Qatar. I rosanero tornano in campo sabato prossimo nella trasferta sul campo della Virtus Francavilla. I pugliesi hanno vinto il match interno contro la Fidelis Andria grazie alle rete di Mastropietro. In classifica balzano a quota 50 punti, cinque in più della squadra di Baldini.

Il tecnico toscano prosegue il lavoro di preparazione al ritorno in campionato per De Rose e compagni. Non sarà della partita l'attaccante Soleri. Il numero 27 rosanero, a segno e ammonito nel corso della "manita" contro la Turris, era diffidato e salta la trasferta in Puglia per squalifica. Baldini, di contro, recupera una pedina in difesa. Il difensore albanese Doda, al rientro dopo quattro giornate di assenza, ha smaltito il problema al ginocchio destro e torna a disposizione. Affaticamento muscolare per Crivello: le condizioni fisiche del difensore palermitano nei prossimi giorni saranno valutate dallo staff medico.

Il Palermo Innovation Lab, in collaborazione con il Palermo FC e l’Ordine dei Giornalisti di Sicilia, annuncia l’apertura delle iscrizioni per il corso di formazione professionale “Strategie e tecniche dei comunicatori del calcio”. Il percorso didattico si rivolge a chi ha l’ambizione di lavorare nel giornalismo sportivo ma anche a tutti coloro - già professionisti del settore - che vogliono incrementare la propria conoscenza nella comunicazione nel calcio, acquisendo nuove tecniche grazie al supporto ed all’esperienza diretta degli esperti che si alterneranno negli interventi durante il corso. I cinque moduli didattici in programma permetteranno agli iscritti di spaziare all’interno di tutte le tematiche che i professionisti del settore affrontano quotidianamente: dalla gestione della comunicazione durante un match day al racconto giornalistico del match nei diversi mass media.

